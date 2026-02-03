REMARE×カンロ、年間で約1,300kg、25万枚を超える廃棄包材を社内外で“使われる素材”の循環へ。

株式会社REMARE

株式会社REMARE（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：間瀬雅介、以下「REMARE」）は、カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 「カンロ」）との協業を通じて、廃棄包材の再資源化から活用促進までを一体で進めてきた取り組みの成果をお知らせします。

2025年1月から12月末までの1年間で、REMAREはカンロから2,500kg以上の廃棄包材を素材として買い取り、マテリアルリサイクルを実施しました。このうち約1,300kgは、すでにオフィス・大学・ホテル、さらには個人宅においても内装空間において、テーブルやベンチといった什器として導入されています。

廃棄物を再生するだけでなく、実際に使われ、長期的に活用される場へとつなげることで、資源循環のプロセスが具体的な形として広がっています。

Scope3（カテゴリ5・カテゴリ1）に寄与する循環モデルの構築

製造工程で発生する廃棄包材は、これまで焼却や処理を前提とした「廃棄物」として扱われてきました。本協業では、そうした包材をREMAREが素材として買い取り、再生マテリアルとして活用することで、廃棄物処理そのものを回避しています。

このアプローチにより、Scope3カテゴリ5（事業活動から発生する廃棄物）における排出を、処理段階ではなく発生源から抑制することが可能となりました。

さらに、再生されたマテリアルを什器や建材として導入することで、導入先企業はバージンプラスチック由来製品の新規調達を代替。結果として、Scope3カテゴリ1（購入した製品・サービス）における環境負荷の低減にもつながっています。

廃棄物の発生抑制から長期使用される空間への展開までを一貫して行うことで、サプライチェーン全体を見据えた環境負荷低減の実践例となっています。

また、サステナビリティレポートや統合報告書においても、Scope3の具体的な取り組みとして説明しやすい内容となっています。

素材開発から出口創出までを担うREMAREの役割

REMAREは、再資源化が難しい複合プラスチックを対象に、意匠性と強度を備えた板材へと再生するマテリアルリサイクルを手がけています。

本協業では、廃棄包材を原料とした素材開発に加え、デザイナー・設計士へのサンプル提供やプロジェクトへの提案、空間への導入支援までを一貫して実施してきました。

素材をつくるだけで終わらせず、「どのような場所で、どのように使われるか」までを見据えて伴走する点が、REMAREの特徴です。また、使用された廃棄包材量や用途別の導入状況を継続的に把握・整理し、企業の環境施策に活用できる形で情報提供を行っています。

実装が進む空間事例

本取り組みで生まれたマテリアルは、一例として以下のような空間で活用されています。



こもののいえ

洗面台の天板として採用

（設計：松尾祐弥/写真：Takuya Yamauchi）

早稲田大学「GCC Common Room」

（設計：IOII architects / トイアーキテクツ）

カウンター天板や腰板として採用され、学生や教職員が集う共用空間の一部として実装。

クローズドリサイクルの実践

さらに、外部空間だけでなく、社内で循環が完結するクローズドリサイクルの実践にも取り組んでいます。

実際に飴を製造しているカンロひかり工場（山口県）の社員食堂では、廃棄包材から再生されたREMAREの板材をテーブルとして採用。製造現場で生まれた廃棄物が、同じ拠点内で日常的に使われる什器へと生まれ変わる循環が実現しました。

社員からは、「工場内でどうしても廃棄せざるを得ない包材が、マテリアルリサイクルされ毎日使う食堂のテーブルとして循環しているのを見てとても嬉しく、サステナブルな意識が高まった。食堂のテーブルの次は工場見学のコースにも置いて、見学に来た子供たちにもこの取り組みを知ってもらいたい。」といった声も寄せられています。

今後の展望

今後は、2025年にメインとして取り組んできたノンシュガー果実のど飴の廃棄包材に限らず、製造工程上どうしても発生してしまう各種廃棄包材を対象としたマテリアル開発へと取り組みを広げていきます。

あわせてREMAREは、循環の取り組みを一過性の事例にとどめず、継続的に蓄積・活用していくための基盤として、マテリアルデータベース「REMARE PLASTIC STOCK」の活用を強化していきます。

REMARE PLASTIC STOCKでは、

- 社内外で生まれた空間実装やプロダクトの事例を体系的に蓄積・可視化- 使用された廃棄包材量やリサイクル量を数値データとして継続的に管理することで、取り組みの進捗や成果を定量・定性の両面から把握することが可能となります。

これにより、サステナビリティレポートや統合報告書における情報開示の高度化だけでなく、次のプロジェクトや素材開発へとつながる知見の蓄積、社内外への循環の浸透を支援していきます。

REMAREは、カンロが掲げる長期ビジョン「KanroVision2.0」の実現に向けたパートナーとして、廃棄物削減・資源循環に加え、Scope3（カテゴリ5・カテゴリ1）を含むサプライチェーン全体での環境負荷低減を、「素材」「空間」「データ」の三位一体で支援してまいります。

■ 会社概要

カンロ株式会社

https://www.kanro.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティビル37階

代表者：代表取締役社長 村田 哲也

事業内容：菓子、食品の製造および販売

株式会社REMARE

https://remare.jp

所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai内

代表者：代表取締役 間瀬 雅介

事業内容：REMAREは、「燃やさず、埋め立てず、プラスチックを社会に貯蔵する」というミッションのもと、再資源化が難しい複合プラスチックに対し、持続可能な循環の仕組みづくりを支援しています。従来は焼却・埋立処理に回されてきた多層材・複合材などの廃プラスチックを、独自技術により意匠性と強度を兼ね備えたマテリアルとして再生。素材開発からプロダクト化、空間・什器への実装、社内浸透、外部PRまでを一貫して支援することで、循環の価値が企業活動に着実に定着するよう伴走型のソリューションを提供しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社REMARE

広報担当

Email：info@remarematerial.com

https://remare.jp