bestat、2D図面から“対話型AIエージェント”が3D CADモデルを生成する「3D.Core CAD Agent」を提供開始

bestat株式会社

産業用3Dデータ処理特化のbestat株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：松田 尚子、以下bestat）は、既存サービス「3D.Core for CAD」をリニューアルし、図面理解から3D CADモデル生成・調整までをAIエージェントが担う「3D.Core CAD Agent（スリーディー・コア CAD エージェント）」として提供を開始しました。

本サービスは、2D図面を画像形式でアップロードするだけで、AIが図面を認識・解析し、3D CADモデルの生成からSTEP形式でのファイルダウンロードまでを一気通貫で実現するAIエージェント型サービスです。

「自動変換」から「対話型エージェント」へ

図面の認識から3D CADモデルの生成、チャットによる調整・修正までを一貫して担う対話型AIエージェントサービス「3D.Core CAD Agent」の特徴は以下の3点です。

1. 最短5分で、2D図面を3D CADモデルに変換

図面を画像形式でアップロードするだけで、3D化の起点としてそのまま活用し、3D CADモデルの生成が可能です。生成処理は数分～数十分程度で完了し、従来の人手によるモデリング作業と比べて、大幅な工数削減を実現します。

2. 古い青図・手書き図面にも対応

これまで3D化のために手作業が必要だった古い青図や手書き図面も、画像形式でアップロードするだけで3D CADモデルに変換できます。眠っていた設計資産のデジタル化・再活用を促進します。

3. 対話形式で、細かな調整もスムーズに

図面上の情報不足や、表記が不鮮明な寸法については、AIエージェントとの対話形式で確認・調整が可能です。調整にかかる時間とコミュニケーションコストを削減し、設計・確認プロセスを効率化します。

【無料トライアルあり】1データ5,000円～

本サービスは最大3つの図面での無料トライアルが利用可能です。※1

有料プランの場合、1データあたり5,000円～生成でき、STEP形式でダウンロードすれば、すぐに3D CADや3Dプリンターなどで活用することができます。

※1 1部署あたり

※2 形状によって、費用、制作期間が異なります。複雑な形状の場合、人の手を介すことがあります。

詳しくはお問い合わせください。

2/13（金）15時よりデモセミナーを開催！

詳しくはこちら :https://bestat-data.com/3dcore-cadagent?utm_source=pr&utm_medium=260203

以下よりお申し込みいただけます。図面アップロードから3D CADモデルが生成されるまでの流れや、活用シーンなどもご紹介します。

- 申込フォーム：https://dxtfl.share-na2.hsforms.com/2MUl5fzQoQRW2wtg9U3oZkg- 開催日時：2026年2月13日（金）15:00-15:30- 参加費：無料bestat株式会社

会社名 ：bestat株式会社

代表 ：代表取締役 松田 尚子

設立 ：2018年

所在地 ：〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目25－14

事業内容：

・3Dデータの取得・生成・活用プラットフォーム『3D.Core』シリーズの提供

・3Dデータ処理API提供

・デジタルツイン構築

・3Dデータ活用にまつわる業務のAIエージェント開発

URL ：https://bestat-data.com/