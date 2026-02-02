熊本初の都市型ブックホテル『HOTEL TAU, KUMAMOTO』　　　 夏目漱石の人柄に注目した文化施設『夏目パージアム』を　　　　　　2026年2月11日(水・祝)にグランドオープン

株式会社谷脇ビル

株式会社谷脇ビル（所在地：熊本県熊本市、代表取締役社長：佐藤達郎、https://www.tatsuro-sato.com/ ）が運営する、2025年10月にリブランディングした都市型ブックホテル『HOTEL TAU, KUMAMOTO（ホテルタウ熊本）』（ https://tau-kumamoto.com/ ）は、熊本と縁が深い文豪・夏目漱石の人柄や思想、作品に注目した文化施設を2月11日（水・祝）に開業します。

夏目パージアム 展示スペースイメージ

本取り組みを通じて『HOTEL TAU, KUMAMOTO』は、宿泊者はもちろん、地域の人々や来訪者が気軽に立ち寄り、日常的に文学に触れ、語らうことのできる場として、熊本のまちにひらかれた観光拠点となることを目指します。

■文化体験ができる「夏目パージアム」

“Perseum（パージアム）”とは、Personality（人柄）とMuseum（博物館）を掛け合わせた造語で、文豪・夏目漱石の人柄を入口に、文学に親しむ新しい体験を提案します。漱石の人物像が伝わるエピソード紹介や人間関係をひもとく相関図、現代作家による代表作の現代版書き下ろし展示、漱石との会話を楽しめるインタラクティブ体験などを展開し、気軽でありながら、深く文学に触れられる構成が特長です。

また、「日本一楽しい文学ミュージアム」というコンセプトを体現したオリジナルグッズも多数展開し、隣接する紅茶専門店「コッツウォルズティールーム」では、漱石をテーマにした限定カフェメニューを提供します。

なお、ホテル宿泊者は追加料金なしで「夏目パージアム」を利用可能。滞在全体を通して文学の世界を味わえる施設となっています。

漱石の作品世界へと没入するミニシアターAIの漱石と会話が出来る体験ブース

■夏目漱石をテーマにしたコンセプトルーム

今回の「夏目パージアム」オープンに合わせ、『HOTEL TAU, KUMAMOTO』の客室として「夏目漱石」をテーマにしたコンセプトルームが新たに登場します。漱石が残した言葉や作品の世界に浸れる、文学好きの方にはぴったりの特別なお部屋となっております。旅をユニークにするコンセプトルームは、今後も随時増えていく予定です。

客室詳細 URL https://tau-kumamoto.com/rooms/

＊和風ツインの1室が漱石ルームとなります。

宿泊予約受付 URL https://x.gd/LJiVZ

＊2/11(水・祝)時点での予約URLとなります。

ご希望日はあらためてサイト内にてお選びくださいませ。

漱石ルームとなる和風ツインルーム

■都市型ブックホテル『HOTEL TAU, KUMAMOTO』とは

熊本市中心部で長年親しまれてきた「ホテルサンルート熊本」をリブランドし、2025年10月1日(水)に開業した熊本初の “都市型ブックホテル” です。繁華街に位置し、熊本城にもほど近い立地に加え、夏目漱石の旧居跡という歴史的背景を持つことから、熊本の文化や歴史に触れられる市内観光の拠点となることを目指すと同時に、1階は熊本市の観光案内所機能も有しています。

本プロジェクトは、 “文化を喫する、入場料のある本屋”「文喫（ぶんきつ）」 を運営する株式会社ひらくプロデュースのもと、空間デザインから設備・サービスに至るまで、全面的にリニューアル。

4階ロビーには、「漱石をほどく・熊本を歩く・文化とつながる」をキーワードに、「文喫」が選書した約2,000冊を含む約5,000冊の蔵書を自由に楽しめる「TAU Library（タウ ライブラリー）」を新設しました。地域を熟知したホテルスタッフのセレクトも加えた蔵書構成で、書斎のような落ち着いた空間で本と向き合える滞在体験が好評を得ています。

5,000冊の本が並ぶ "TAU Library"HOTEL TAU, KUMAMOTO 外観

■施設概要

【ホテル】

名称 ：HOTEL TAU, KUMAMOTO（ホテル タウ クマモト）

住所 ：熊本県熊本市中央区下通1-7-18

［4階］ホテルレセプション・ライブラリー

［6～10階］ホテル客室（全69室）

営業時間：チェックイン15:00～23:00、チェックアウト11:00

URL ：https://tau-kumamoto.com/

【夏目パージアム】

名称 ： 夏目パージアム

開業 ： 2026年2月11日（水・祝）

住所 ： 熊本県熊本市中央区下通1-7-18 1階

営業時間： 10:00～18:00（最終入館17:30、休館日はInstagramにてお知らせ）

入館料 ： 一般 1000円、中高生 500円、小学生以下無料

※障害者手帳をお持ちの方は、500円でお入りいただけます。

URL ： https://tau-kumamoto.com/natsumeperseum/

■谷脇ビル会社概要

会社名 ： 株式会社谷脇ビル

URL ： https://www.tatsuro-sato.com/

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 達郎

所在地 ： 〒860-0807 熊本市中央区下通1丁目7番18号

設立 ： 1964年3月５日

事業内容： 宿泊事業、不動産事業、文化事業、デザイン事業

■ひらく会社概要

会社名 ： 株式会社ひらく（HIRAKU Inc.）

URL ： https://hiraku.info/

代表者 ： 代表取締役社長 染谷 拓郎

所在地 ： 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地

設立 ： 2022年4月20日

事業内容： 文喫事業、プロデュース事業、公共プレイス企画事業

企業理念： 場と機会をつくり、うれしい時間を提供する

■本リリースに関するお問い合わせ先

社名 ： ホテルタウ熊本 (佐藤、山田)

メール ： info@tau-kumamoto.com

熊本初の都市型ブックホテルについては、

熊本県内における「宿泊サービス」として自社調べ（２０２６年１月時点）です。