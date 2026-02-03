東日本大震災15年の実践知を全国へ循環させる、SETの新しい挑戦

認定特定非営利活動法人SET

認定特定非営利活動法人 SET（本部：岩手県陸前高田市、理事長：三井俊介）は、東日本大震災から15年間にわたり、人と人との関係性に向き合ってきました。現場で積み重ねてきた実践の知恵を一冊の書籍にまとめ、全国各地で地域や社会に向き合う人々へ届けるため、2026年2月1日より株式会社ボーダレス・ジャパンが運営する「for Good！」にて、クラウドファンディング(https://for-good.net/project/1002764)を開始しました。開始からわずか2日間で、目標金額の10％を達成。早くも、「この本を必要としている人に届けたい」という想いが、支援のかたちとして動き始めています。

■ クラウドファンディング概要

プロジェクト名：支援をギフトに｜地域の挑戦者が折れない未来を、共に創りたい！

・実施主体：認定特定非営利活動法人 SET

・実施期間：2026年2月1日（日）～3月13日（金）

・目標金額：250万円

・使用サイト：for Good!（ソーシャルグッドなクラウドファンディング）

・クラウドファンディングページ：https://for-good.net/project/1002764

・プロジェクトの目的：東日本大震災以降、岩手県陸前高田市を中心に15年間積み重ねてきた「人と人の関係性から地域を育てる」実践知を一冊の書籍にまとめ、全国で地域や社会に向き合う挑戦者へ届けること

・特徴：完成した書籍を販売するのではなく、支援を通じて“必要としている人へギフトとして届ける”仕組み

・資金使途：

１.書籍の編集・制作費

２.全国の挑戦者への寄贈・配送費

３.出版後に実施する対話イベント・共有の場の運営費

■ なぜ今、「本」をつくるのか

SETが15年間向き合ってきたのは、「どうすれば効率よく地域を変えられるか」ではありませんでした。

草刈りの合間の雑談、お茶っこの時間、意見がぶつかる瞬間──人と人が関係を育てていく、そのプロセスそのものです。

うまくいったことだけでなく、立ち止まり、迷い、遠回りした時間も含めた経験は、今まさに各地で一歩を踏み出している挑戦者にとって、確かな手がかりになる。そう考え、今回の書籍制作を決めました。

■ 「売る」のではなく、「贈る」という選択

このプロジェクトの特徴は、完成した書籍を“ギフト”として全国の挑戦者へ届ける点にあります。販売数を伸ばすことが目的ではありません。孤独や葛藤を抱えながらも、地域や社会に向き合う人の手元に、意味をもって届くことを大切にしています。

支援者が想いを添えて手渡す。あるいはSETが現場のネットワークを通じて届ける。

本を起点に、新たな関係が静かに生まれていくことを目指しています。

■ 本をきっかけに、挑戦が孤立しない社会へ

このプロジェクトのゴールは「出版」ではありません。

本を通じて、各地で点在し、ときに孤立しがちな挑戦が、ゆるやかにつながり続けていく土台を育てていくことです。

人口減少社会においても、人と人との関係性から希望は生まれる。 その可能性を、支援という形で共に育てていけたらと考えています。挑戦が孤立しない社会を、静かに、しかし確かにつくるために。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う“続く関係”を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747