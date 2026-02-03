採用成功の鍵は“家族の納得”にある。株式会社トラーチが挑むオヤカク時代の新卒採用戦略！

株式会社トラーチ

株式会社トラーチ（本社：奈良県／代表取締役：稲場 基泰）は、近年の新卒採用において、内定承諾の意思決定が学生本人だけでなく、保護者を含めた家族全体で行われる傾向が強まっている社会背景に着目しています。「オヤカク（親確）」という言葉が示す通り、就職は個人の選択であると同時に、家族にとっても将来を左右する重要な意思決定になりつつあります。トラーチはこうした変化を踏まえ、新卒採用を「本人だけで完結させない」考え方へと整理しました。本リリースでは、2026年度新卒採用の実態を開示するとともに、トラーチが考えるオヤカク時代における採用コミュニケーションのあり方をお伝えします。

【政府も懸念を示す「オヤカク」 就職は家族の意思決定へ】

昨今、新卒採用を取り巻く環境は大きく変化しています。日本経済新聞でも報じられた通り、内閣官房や文部科学省などは、「いわゆる『オヤカク』と称される行為」について、内定承諾に際し保護者の同意を強要するようなケースがあるとして懸念を示しました。一方で現場では、保護者がその企業をどのように評価しているか、家族が安心して送り出せる環境かどうかといった視点が、内定承諾に大きな影響を与えているのも事実です。企業には、待遇や条件の提示だけでなく、どのような価値観で人を育て、どのような姿勢で事業に向き合っているのかを、丁寧に伝える姿勢が求められています。

【「売る会社」ではなく、「信頼を積み重ねる会社」としての採用】

株式会社トラーチは、住宅用・産業用太陽光発電および蓄電池事業を通じて、住宅業界における信頼回復と詐欺被害の撲滅に取り組んできました。代表の稲場は、元大阪府警察官として詐欺事件の捜査や被災地での救助活動に従事してきました。また、自身の家族がリフォーム詐欺の被害に遭った経験をきっかけに、「事件が起きた後ではなく、起きる前に人を守る仕事がしたい」と考え、起業に至りました。こうした背景から、トラーチの営業活動では「売ること」そのものではなく、その提案が家族の暮らしを守る選択肢かどうかを重視しています。この考え方は採用にも反映されており、トラーチでは学生本人だけでなく、保護者から見ても安心して送り出せる企業であることを大切にしています。

【数字で読み解く、トラーチの2026年度新卒採用の実態】

2026年度の新卒採用において、トラーチは5名に内定を出し、内定承諾後、5名のうち2名が辞退する結果となりました。トラーチではこの結果を、単なる採用歩留まりの問題ではなく、内定後から入社までの期間において、会社の考え方や取り組みを十分に伝え切れていたかを見直す機会と捉えています。特に、内定者やその家族に向けた情報発信については、公式LINEなどを活用した継続的なコミュニケーション施策を、まだ十分に実施できていなかった点を課題として認識しています。

一方で、トラーチでは内定後の取り組みとして、内定者研修の実施、社員向け外部研修への参加、営業同行（インターン形式）、朝礼への参加（見学にとどまらず、発表にも挑戦）などを行い、入社前から会社理解を深める機会を設けてきました。設立から間もないスタートアップ企業でありながら、メーカー販売実績日本一の表彰を受け、年商20億円を超える規模へと成長してきた一方で、長い歴史や高い知名度を持つ企業ではありません。だからこそトラーチは、強みだけでなく、現在地や課題も含めて正直に伝えることが、ミスマッチのない採用につながると考えています。

【採用は本人だけのものではない。家族と向き合う採用へ】

トラーチでは今後、社員や内定者の家族に向けて、会社の取り組みや社員の日々の姿を伝える公式LINEでのコラム配信など、新たなコミュニケーション施策を検討しています。また、入社式においてご家族からの手紙を届ける企画など、家族との接点を大切にした取り組みも構想中です。目的は、内定承諾を促すことではありません。「この会社で働くことを、家族が安心して応援できる状態をつくること」です。AIやテクノロジーが進化する時代だからこそ、最後に信頼を決めるのは人の姿勢や価値観だとトラーチは考えています。トラーチはこれからも、正しい情報と誠実な選択肢を届ける企業として、採用のあり方そのものに向き合い続けていきます。

【家族にも伝えたい、地域から評価された企業であること】

「奈良を代表する企業１００選」認定証

株式会社トラーチは、2026年1月6日、地方創生メディア「Made In Local」が選出する「奈良を代表する企業100選」に選出されました。本取り組みは、地域社会への貢献や若手育成、独自性のある事業モデルなどを基準に、奈良県内の企業を厳選して紹介するものです。トラーチは、「住まいと家計を守る」という理念のもと、太陽光発電・蓄電池事業を中心に、地域に根ざした誠実な事業運営を続けてきました。また、若手人材の育成や再現性のある営業体制づくりにも力を入れ、未経験からでも成長できる環境を整えています。こうした姿勢が、地域や第三者から評価されたことは、トラーチが学生本人だけでなく、その家族にとっても安心して選べる企業であることの一つの証だと考えています。

株式会社トラーチ

会社名 ： 株式会社トラーチ

本社 ：〒630-8115奈良市大宮町１丁目5-18

東京支社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7-18 有明セントラルタワー17階

埼玉支社：〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-477秩父ビル2FA

京都支社：〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町6-4

名古屋支社：〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-23-16

大阪オフィス：〒550-0002 大阪市西区江戸堀２丁目1－1

滋賀営業所：〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目5-1

代表取締役 ： 稲場 基泰

資本金 ： 10,000,000円

設立 ： 2021年8月2日

TEL ： 0742-93-6368



事業内容

・住宅用太陽光発電・蓄電池システムの

販売・施工・メンテナンス

・産業用太陽光発電システムの販売・施工・管理

・電力小売事業

・住宅リフォーム事業



URL: https://truach.co.jp/wordpress/

Instagram: ＠truach.co.jp

TikTok: @inabatwins