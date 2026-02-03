生田輝 主演舞台「BrightStar～asterisk～」キービジュアル公開！応援ビジュアルも販売開始！

株式会社style office

2026年3月25日（水）～29日（日）にCBGKシブゲキ!!にて舞台化される「BrightStar～asterisk～」のキービジュアルが公開されました。



本作は集団 NO PLAN などで今までに人気声優による朗読公演として何度も再演を繰り返されている藤丸亮オリジナル作品で、2020年にドラマCDとして「BrightStar～asterisk～」が、2021年に続編となるドラマCD「BrightStar～Stargazer～」が発売され、満を持しての舞台化です。





キービジュアルはドラマCD化された際に使用されていたメインイラストを再現した形で、遠い未来で人類が未知なる惑星、恒星、星雲の彼方を探索するために作られた国土探索調査隊、ゴッドアドバンスチーム（通称ＧＡＴ）のメンバーとして、宇宙船に乗る早乙女スバル、天美秤、八木良平の様子を描いたもの。キャストが各キャラクターに扮した格好での応援ビジュアルの販売も2月3日（火）12：00より開始します。詳細は公式サイト（https://brightstar-stage.com/）を要チェック！

＜公演概要＞

舞台『BrightStar～asterisk～』

脚本・演出：藤丸亮



■あらすじ

人間の目には見えない小さな小さな星は、きっと誰かに見つけられるのを待っている遠い遠い何億光年も離れた友達になんて言ってあげられるんだろう。



―トドクカナ、届くノカナー



今よりもっともっと未来の話、地球には住めなくなった未来の話、国民は称えた、勇気ある若者を。



求めた、新しい安住の地を

『探せ、広大な宇宙の海に隠された我等が故郷を』

空が消え、月が翳り、星が眩しく輝くとき見えるもの



『た だ い ま』



■出演

生田輝

北出流星

佐藤匠



橋本全一

湯本亜美

村瀬文宣

早川維織

沖矢悠

北原十希明

秦健豪

佐藤聖之

助川綾美

宝田直人

野町祐太

根木冬馬



船戸慎士



■公演日程

2026年3月25日（水）～29日（日）

3月25日（水）19：00

3月26日（木）14：00／19：00

3月27日（金）14：00／19：00

3月28日（土）13：00／18：00

3月29日（日）12：00／16：00

※受付開始・ロビー開場、客席開場、上演時間は、公演時期が近づきましたら公式サイトにて発表します。



■会場

CBGKシブゲキ!!

（〒150-0043東京都渋谷区道玄坂2-29-5 ザ・プライム6階）

東京メトロ半蔵門線／東急田園都市線 渋谷駅 A0出口 直結



■チケット (全席指定・税込)

特製グッズ付：13,200円／一般：9,900円

※特典：キャストメッセージ付フォトブック＋ランダムステッカー

※当日券は＋500円

・一般発売

12月13日（土）10：00



■チケット取り扱い

カンフェティ：https://www.confetti-web.com/@/Bright_Star

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/brightstar-stage/

イープラス：https://eplus.jp/brightstar_stage/

※未就学児童の観劇不可

※車椅子でご来場されるお客さまは、チケット購入後にお名前・ご観劇回・座席番号をご観劇日の前々日までに stage.contact55@gmail.com までお知らせください。



リピーター特典

3回・・・メインビジュアルポストカード1枚

6回・・・非売品ブロマイド

9回・・・サイン入りパンフレット



公式X：https://x.com/brightstar0130

公演公式サイト：https://brightstar-stage.com

お問合せ：stage.contact55@gmail.com

企画・製作／主催：style office