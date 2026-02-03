看護師向け大型イベント「ナースまつり2026」開催決定＆「日本一働きやすい病院アワード2026」エントリー募集のお知らせ

マインヘルスケア株式会社

マインヘルスケア株式会社（本社：熊本県宇城市、代表：西山妙子）が運営する看護師のオンラインコミュニティー有志メンバー「ナースまつり実行委員会」は、看護師向けイベント 「ナースまつり2026」 を、2026年7月8日、9日、10日の3日間、東京ビッグサイト西展示棟アトリウムにて開催することを決定いたしました。

また同時に看護師がワクワクできる（働きやすい、やりがいを持って働ける）取り組みを行なっている優れた事例を共有する「日本一働きやすい病院アワード2026」 のエントリー募集について、出展・協賛企業募集についてお知らせいたします。

NURSE MATSURI ナースまつりとは

「ナースまつり」は“ナースライフにあらたな発見を”をコンセプトに、看護知識や技術に関する情報だけでなく看護師自身の心とキャリア、そして看護の未来を考えるイベントです。

コロナ禍を経て、看護師の役割の重要性が改めて社会に認識される一方、現場では今なお人手不足、業務負担、精神的ストレスなど多くの課題を抱えています。

ナースまつりは、看護師個人が

「日々頑張っている自分自身を労う」

「やりたい看護を見つめ直す」

「将来のキャリアを考える」

「最新の医療トレンドに触れる」

「看護師同士がつながる」

そんな機会を提供する、看護師による、看護師のための祭典です。今回で4回目となる本イベントは昨年と同様に国際モダンホスピタルショウ2026の同会場内で行われます。

イベント開催概要

▶イベント名称：NURSE MATSURI ナースまつり2026

▶開催日程：2026年7月8日（水）、9日（木）、10日（金）

▶開催時間：10:00～17:00

▶開催場所：

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目11番1号

東京ビッグサイト 西展示棟アトリウム（国際モダンホスピタルショウ会場内）

アクセス：りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

▶入場料：無料（事前登録制）

▶来場想定：3,000名

※国際モダンホスピタルショウ（35,000名予想）

▶主催：ナースまつり実行委員会

▶テーマ：つなぐ、つながる。ナースのこころ

▶参加条件：看護師・看護学生、医療・看護に興味のある方（医療従事者以外の方も誰でも参加可能）

【公式サイト】

https://nurse-matsuri.com/

コンテンツ（予定）

昨年の様子昨年の様子● ステージ・セミナー

専門看護師・診療看護師による講演

キャリア・副業・お金の知識セミナー

トークショー、パネルディスカッション

看護師クイズ大会 など

● 学べる体験エリア・交流ブース

“今学びたい看護技術”を実際に見て・触れて・体験できるエリア

看護師によるキャリア相談（無料）

看護師同士が自由に交流できるスペース

● 展示エリア（企業展示）

ナースライフを楽しく、幸せにするグッズや体験を紹介。

勤務中に役立つ製品や、プライベートを充実させる情報など、

看護師の生活を支える最新トレンドを体験できます。

● 最新！看護DX探検ツアー（国際モダンホスピタルショウ協力）

看護テクノロジー、医療DXを体感できる国際モダンホスピタルショウ内の展示を見学するツアーを開催します。（1回40分程度1日複数回開催予定）

■ 日本一働きやすい病院アワード2026 看護師が“ワクワク働ける病院”を表彰

本アワードは、看護師がワクワクしながら、やりがいを持って働ける職場づくりを応援するプロジェクトです。最終プレゼンはイベント3日目のステージにて開催。審査員、視聴者の採点、投票にて日本一を決定します。

【アワード概要】

発表形式：1施設5分プレゼンテーション

内容自由：

- 看護部の取り組み・文化- 福利厚生- 業務改善- 教育制度医療DX・ICT導入の工夫働き方改革- 離職率改善の取り組み- 看護師のモチベーションが上がった仕掛け など

「看護師がワクワクする職場」であれば、内容は自由です。（プレゼンは看護部スタッフ主体の発表に限る）

【エントリー募集要項】

コンテンツ名称：日本一働きやすい病院アワード2026

主催：ナースまつり実行委員会

会場：予選会：オンライン5月16日（土）

本選：ナースまつり2026（東京ビッグサイト）ステージの3日目、7月10日に実施

形式：エントリー施設数が7施設以上の場合

→ 予選（オンライン）＋本選（リアル）を実施

エントリー施設数が6施設以内の場合

→ 予選会は実施せず、全施設が本選に進出

審査方法：審査方法が新しくなります。

予選会は公募した看護師審査員による審査項目ごとに採点 得点上位6施設が本選へ進出。

本選は特別審査員３～４名は20点、予選会と同じ看護師審査員10点、オンライン投票1点、会場投票3点とし採点を行う。その他ベストプレゼン賞を1施設選びます。

得点が一番多い施設を大賞、２番目をワクワク賞といたします。会場を盛り上げた施設にベストプレゼン賞を授与いたします。

※視聴者票はリアルタイムでのプレゼンを視聴した方のみ有効票とする

エントリー方法：エントリー説明会に参加後、エントリー期間内にエントリーをお願いします。

説明会：2月13日（金）17:00～18:00・2月20日（金）17:00～18:00

※アーカイブ視聴可／質問はチャット対応

エントリー期間：2026年3月15日～3月31日

エントリー費：30,000円（税込）

※公平な審査体制構築・運営体制強化のため、2026年度よりエントリーフィーを設定しました。

募集施設数：最大18施設（先着順）

【副賞】

賞金10万円

受賞病院としてのプレスリリース配信

説明会の応募はこちらから▼

https://forms.gle/C8aUHLej6GJYvvYaA

出展・協賛企業の募集開始

ナースまつりは、看護師を支える企業・団体・医療機関との共創イベントです。ナースライフを豊かにする様々な情報、サービス等商材の展示をお待ちしております。

出展・協賛メリット

・看護師の生の声を直接聞ける

・商品体験・販売

・商品開発への活用

・看護師向けブランディング

・採用広報の場として活用可能

※ブースではサンプリング、販売が可能です。本イベントでは人材紹介事業者とそれに準ずる事業者の協賛をお断りしております。

出展・協賛資料請求はこちら▼

https://forms.gle/LUxfWmMfCwjPkuk4A

主催者メッセージ

ナースまつりは単なるイベントではありません。

看護師一人ひとりが「自分らしく楽しく働く未来」を描くきっかけの場です。

“看護師をHappyに”その思いを胸に、全国の看護師らと共に準備を進めています。「ナースライフバランス研究室」は「ナースまつりコミュニティー」として名称を新しくしました。ナースまつりを通じてつながった看護師らの横のつながりを大切にしています。

■会社概要

商号 ： マインヘルスケア株式会社

本社 ： 熊本県宇城市三角町波多90

営業本部 ： 千葉県浦安市舞浜2-40-3

代表取締役： 西山 妙子

創立 ： 2014年10月2日

URL ： https://minehealthcare.co.jp/

事業内容：【看護師支援事業】

・ナースライフバランス研究室運営

・看護師向けwebメディア「ナースの人生アレンジ」運営

・メンターナース(外部オンラインメンターシップサービス)

・PRナース(看護師直接採用支援サービス)

【医療向け補助資材販売事業】

・オキシテープエコ

＜代表 西山妙子について＞

訪問看護師・介護支援専門員。マインヘルスケア株式会社代表取締役。2001年 横浜赤十字看護専門学校卒業後、総合病院外科・ICU病棟、大学病院手術室に勤務。結婚、子育て、療育のため一旦潜在看護師へ。2013年訪問看護にて現場復帰する。同ステーション内の居宅介護支援事業所にてケアマネを経験。

2017年10月より病院と家の往復の生活だけで疲弊しないでほしいと看護師の横のつながりや、新しい看護師のライフスタイルの提案を行うオンラインサロン「ナースライフバランス研究室」を企画運営(現会員数約1,000名以上)。2019年総合病院の看護部長として、地域連携、退院時支援の導線を整備、人材採用に奮闘。現在は訪問看護ステーションの非常勤として働きながら看護師支援事業を行う。

■本件に関するお客様、報道関係者様からの問い合わせ先

マインヘルスケア株式会社 ナースまつり事務局

担当 ： 西山

TEL ： 070-8304-3329

メール： info@nurse-matsuri.com