大阪市から史上最速でJリーグ入りを目指すOsaka City SC、新シーズンに向けた入団希望選手 募集開始のお知らせ
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。
このたび、2026シーズンに向けたチーム強化の一環として、クラブの未来をともに創る入団希望選手の募集を開始しましたのでお知らせいたします。
■募集の背景
Osaka City SCは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」というチームミッションのもと、スローガン「挑む者が世界を揺らす」を掲げ、史上最速でのJリーグ昇格を目指して挑戦を続けています。2020年の創設以来、着実に成長を続け、2026シーズンでは関西サッカーリーグDivision2でのリーグ優勝・Division1への昇格を目指します。
今回は、圧倒的な強さを誇るチームのさらなる強化に向け、ともに高みを目指して戦いに挑む仲間を募集いたします。
■募集条件
すべての練習に必ず参加できることを条件とします。※合流時期は要相談
【活動日程】
１.2-3月 火曜日～金曜日：20時30分～、日曜日：試合
２.4月以降 火曜日～金曜日：8時30分～ 日曜日：試合
【練習場所】
大阪市内グラウンド/J-GREEN堺/ウルトラスタジアム舞洲
【費用負担】
なし
■選考方法
原則以下の流れで選考を進めます。
場合によっては、一部選考免除や追加選考がございます。
１.書類選考（選手歴など）
２.オンライン面談
３.チームへのトレーニングの参加
４.選考結果の決定
■応募方法
以下のフォームよりご応募ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4K3joIAmqkTW1WTAFl-QiTFTFAcnVy9g6B_5Xx3uq7-QXZQ/viewform
■お問合せ先
担当：Osaka City SC 丸山
TEL：06-7712-1005
Jリーグ入りに向け最速で駆け上がるOsaka City SCとともに、挑戦していただける方からのご応募をお待ちしております。
■Osaka City SCについて
私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/