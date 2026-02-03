【AIウォッチ部門で新記録】記録・文字起こし・要約を簡単迅速に行える「iFLYTEK AIWATCH」、Makuakeで応援購入1億円突破

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

音声AIと人工知能分野で世界をリードする革新的企業として知られているiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔）はこの度、仕事を神効率化する、ビジネスパーソン向けAIウォッチ「iFLYTEK AIWATCH（アイフライテック・エーアイウォッチ）」が、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、応援購入金額1億円を突破し、同サイトのAIウォッチカテゴリーにて応援購入総額の最高記録（※1）を更新いたしましたことを、ご報告させていただきます。

手首で会議内容を記録し、瞬時に文字起こし・要約でき、簡単にシェアできる特長が、多くのビジネスパーソンの共感を呼び、サポーター数は3100人（※2）を突破しております。

※1：2026年1月27日時点の自社調べ。「AIウォッチ」カテゴリーに限定した調査結果です。

※2：2026年1月27日時点。

Makuakeプロジェクトページのリンク：

https://www.makuake.com/project/iflytek_aiwtch/

※プロジェクトは2025年12月18日（木）11時～2026年2月27日（金）22時まで実施予定

■開始24時間から2600万円超、順調に支持を拡大

本プロジェクトは開始から24時間で、応援購入総額2600万円超を記録しました。その後も順調にサポーターを増やし、予約開始から約1ヶ月で応援購入総額1億円を突破し、AIウォッチカテゴリーNo.1のプロジェクトとして、記録を日々更新しております。

■iFLYTEK AIWATCHの概要

「iFLYTEK AIWATCH」は、「Makuake」のAIスマートノートプロジェクトで応援購入総額約6億円を獲得し、ビジネスパーソンから熱烈な支持を得たiFLYTEKの最新製品です。主要AIモデル4種類搭載により、記録（録音）から文字起こし・要約・ToDoリスト生成まで、簡単・迅速・高精度に行えるので、あなたはメモ取りから解放され、創造的時間の確保を図れます。アナログ感のある針と本革ベルトが落ち着いた雰囲気を醸し出すので、ビジネスシーンでもプライベートでもお使いいただけます。

※「応援購入総額約6億円を獲得」は自社調べです（2025年12月16日時点）。

※本製品は健康に関するデータ測定・表示機能を有しますが、医療機器ではございませんので、応援購入の際はご注意ください。

■主な機能紹介

＜録音を迅速に始められる＞

本製品側面をダブルクリックするだけで、録音を始められます。急な打ち合わせが入っても、慌てずに対応でき、内容を忘れないように記録できます。

＜高精度で文字起こしできる＞

専用アプリ上で録音データから文字起こしを瞬時に実行。AIノイズキャンセリング技術と最大8m先の発言も収音する高感度マイクが文字起こし精度98％（※弊社計測値の平均）を下支えしています。

＜要約のバリエーションを選べる＞

迅速に作成できる要約は、議事録や一般的なまとめなど、複数のテンプレートから選択可能。議論の流れが一目で分かるマインドマップも自動生成し、単純作業の時間をアイデア出しの時間に向けられます。

＜AIを呼び出してToDoリスト作成＞

AIウォッチからGPT-5を呼び出し、予定やタスクを音声入力すると、アプリ内のカレンダーに登録され、リマインドされます。

■データセキュリティについて

データのアップロードおよび保存の全過程において、金融機関や高セキュリティ機関で広く採用されている業界標準の暗号化技術「AES-256」を採用しております。256ビット長の鍵を用いた堅牢な保護システムを構築しているため、データ漏洩の心配もなく安心してご利用いただけます。

■応援購入者から寄せられる声（一部抜粋）

本プロジェクトは1月27日時点で、340件もの応援コメントがプロジェクトページに寄せられ、プロジェクトの盛り上がりに寄与しております。以下、その一部をご紹介いたします。

「転職が決まっており、会議なども多いためこのようなデジタルな時計があると大変助かる」

「まさに探していたプロダクトです」

「人生初めての腕時計に選びました、とても楽しみにしています」

「仕事の議事録作りに追われていたので、期待を込めて応援させていただきました」

「見た目がありふれたスマートウォッチじゃなくてカッコいいです」

