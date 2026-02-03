¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÅÁ¤¨¤ë¡ÖHHKB¥«¥é¡¼¥¡¼¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ºÇ½ª¾Ï¡¢Âè¸ÞÃÆ¡Ö¶õ¡×¤Î¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒPFU¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ê¿¸¶ ±Ñ¼£¡¢°Ê²¼ PFU¡Ë¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉHappy Hacking Keyboard¡Ê°Ê²¼HHKB¡ËProfessional¥·¥ê¡¼¥º¤è¤êHHKB¥«¥é¡¼¥¡¼¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè¸ÞÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢HHKB¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Öºù¡×¡Ö»³°ª¡Ê¤ï¤µ¤Ó¡Ë¡×¡Ö³÷¸ø±Ñ¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡×¡ÖÆ£¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À²¤ìÅÏ¤Ã¤¿¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Âù¤ê¤Î¤Ê¤¤Ã¸¤¤ÀÄ¤¬¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÈ´¤±´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Á´¥¡¼¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤¿¡Öºù¡¦»³°ª¡¦³÷¸ø±Ñ¡¦Æ£¡×¡¢¤Þ¤¿ÄêÈÖ¿§¤ÎÇò¡¦ËÏ¡¦Àã¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
HHKB¥«¥é¡¼¥¡¼¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¥¡¼¥È¥Ã¥×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢À½ÉÊ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î¤´À¼±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÂè¸ÞÃÆ¡Ö¶õ¡×¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¥«¥é¡¼¤¬½ÐÂ·¤¤¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
HHKB¤Ï¥¡¼ÇÛÎó¤ä¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¡¤ß¤ï¤¿¤ëÀ¶¡¹¤·¤µ¤È³«Êü´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¶õ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È
Ã¸¤¤¶õ¿§¤Î¥¡¼¥È¥Ã¥×¤¬¥Ç¥¹¥¯¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤òÀ¸¤ß¡¢ÀÅ¤«¤Ê½¸Ãæ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¶õ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤òÌ£¤ï¤¤¡¢ºã¤¨¤ï¤¿¤ë»×¹Í¤òHHKB¤Ç·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ ¹ï°õ¥â¥Ç¥ë
¢Ìµ¹ï°õ¥â¥Ç¥ë
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º»öÎã
Á´¥¡¼¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÉô¤À¤±ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Çò¡¢ËÏ¤ÎÃæ±û°õ»ú¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÆ¹ñ¡¦²¤½£¡¦Ãæ¹ñ¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖHHKB¡×Global Official Site¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡¦¾¦ÉÊ¹½À®
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Ê¶õ¡Ë±Ñ¸ìÇÛÎó
¡Ê·¿Ì¾¡§PD-KB400KTLBC¡Ë
²Á³Ê¡§8,250±ß
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î3Æü
URL:https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001671
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Ê¶õ¡Ë±Ñ¸ìÇÛÎó¡¿Ìµ¹ï°õ
¡Ê·¿Ì¾¡§PD-KB400KTLBN¡Ë
²Á³Ê¡§8,250±ß
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î3Æü
URL:https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001672
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Ê¶õ¡ËÆüËÜ¸ìÇÛÎó
¡Ê·¿Ì¾¡§PD-KB420KTLBC¡Ë
²Á³Ê¡§9,240±ß
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î3Æü
URL:https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001673
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Ê¶õ¡ËÆüËÜ¸ìÇÛÎó¡¿Ìµ¹ï°õ
¡Ê·¿Ì¾¡§PD-KB420KTLBN¡Ë
²Á³Ê¡§9,240±ß
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î3Æü
URL:https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001674
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢HHKB Professional¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÆü
2026Ç¯2·î3Æü
¢¨PFU¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÆÅ¹ÊÞ¡ÊËÜÅ¹¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·¡¢Yahoo!¡Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢½ç¼¡¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦HappyHacking¡¢HHK¡¢HHKB¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPFU¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Ãí¼á
Ãí1¡§´°Çä¸å¡¢¤´Í×Ë¾¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÈÎ¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢É¬¤ººÆÈÎ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãí2¡§PFU¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢PFU¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPFU
¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô HHKB¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô ¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê²Ý
E-mail¡§hhkb_promo@ml.ricoh.com
¢¨ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü¡¢Åö¼ÒµÙ¶ÈÆü¤ò¶´¤ó¤À¾ì¹ç¤ª¤è¤Ó¤´¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤Þ¤Ç¤ËÆü¿ô¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPFU
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¼¼ ¹ÊóÉô
E-mail¡§pfu-press@ml.ricoh.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
HHKB¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://happyhackingkb.com/jp/
PFU¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb
HHKB¸ø¼°X
https://x.com/PFU_HHKB
HHKB¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/PFUHHKB/
HHKB¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/user/PFUHHKB
HHKB¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@pfu_hhkb
¡ÖHHKB¡×Global Official Site
https://happyhackingkb.com/