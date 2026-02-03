創作料理と厳選した日本酒が堪能できる全席個室「じぶんどき」上野駅前店を2月13日オープン











◇じぶんどき和食に洋のエッセンスを融合させた創作料理や天ぷら、土鍋ごはんなどを日本酒中心の多彩なドリンクメニューとともに提供します。店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、2月13日時点で25店舗の展開となります。