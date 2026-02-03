創作料理と厳選した日本酒が堪能できる全席個室「じぶんどき」上野駅前店を2月13日オープン

株式会社第一興商（以下、当社）は、落ち着いた和モダン空間でゆったりと過ごせる、全席個室「じぶんどき」上野駅前店（東京都台東区）を2026年2月13日にオープンします。

多くの路線が行き交い、にぎわいの中にも歴史と文化が息づく上野に、大人がくつろげる上質な空間を提供します。和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と、全国各地から選び抜いた日本酒を中心に料理との相性に合わせて楽しめる114種類ものドリンクをご用意しています。









当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。

■全席個室「じぶんどき」上野駅前店 店舗概要

開店日　　：2026年2月13日(金)

所在地　　：東京都台東区上野4-10-5 ヒューリック上野公園前ビル 3F

電話番号　：03-5816-3295

アクセス　：京成本線京成上野駅正面口 徒歩1分／JR上野駅不忍口・東京メトロ銀座線5番出口 徒歩2分　　　　　　　　

駐車場　　：なし

営業時間　：平日 17:00〜23:30／土・日・祝 16:00〜23:30

定休日　　：なし

店舗面積　：186.44平方メートル

座席数　　：86席（宴会最大32名）

メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類

平均客単価：4,200円

喫煙ブース：あり

店舗URL　：https://jibundoki.dkdining.com/ueno/

運営会社　：株式会社第一興商







■おすすめメニュー　※価格は全て税込















◇じぶんどき







和食に洋のエッセンスを融合させた創作料理や天ぷら、土鍋ごはんなどを日本酒中心の多彩なドリンクメニューとともに提供します。

店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、2月13日時点で25店舗の展開となります。


DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/