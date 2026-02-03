1日1組限定　京都宮川町の最高級町家 「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」2026年3月1日オープン

京都市内でホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ52棟の計73棟403室(2026年1月時点／開業予定含む)の宿泊施設を運営する株式会社レアル(所在地：京都市中京区、代表取締役：反保 宏士郎)は、最高級町家「hitotoseシリーズ」の2号店となる「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」を2026年3月1日に開業いたします。



3階建ての料亭をリノベーションし誕生した宿





1階ヒーリングスペース



第一弾「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐-Aki-」に続く本施設は、宮川町に佇む旧料亭をリノベーションした3階建ての宿泊施設で、1日1組限定のプライベートステイをご提供します。

最高級町家「hitotose」シリーズ

「ひととせ」とは、春・夏・秋・冬――四季がめぐる“一年”を表す日本の言葉です。

私たちは、京都が持つ季節のうつろいと時間の深さを、一棟貸切という最も自由な滞在スタイルで味わっていただきたいという想いから、本シリーズを立ち上げました。

hitotoseシリーズが大切にするのは、日本の美意識「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」です。

1号店同様、壁・床・天井などの内装には、主に和紙職人・ハタノワタル氏による和紙を施工しました。

今回は、デザイナーである折原美紀氏が代表取締役を務める株式会社ODOとともに、アートディレクションにもハタノワタル氏が協力しています。

施設の随所には、京都の夏を彷彿とさせる葦戸や、蚊帳をモチーフにした暖簾などを取り入れました。

影の中にこそ美しさがあるとする日本古来の美学を体現した空間で、ラグジュアリーステイをお楽しみいただけます。



「陰翳礼讃」をコンセプトとするhitotoseシリーズ



鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-

本施設は、京都五花街の一つ・宮川町に位置し、京阪本線「清水五条」駅から徒歩約2分という利便性の高い立地に誕生します。清水寺や花見小路にも近接しており、観光に便利でありながら、落ち着いた環境の中で静かに滞在をお楽しみいただけます。

本施設の特徴

1階フロアをまるごと使用した完全プライベートのサウナ＆バスエリア。印象的なアートを配した中庭を中心に、フィンランド式本格サウナとチラー付き水風呂、ヒーリングスペース、4人でも寛ぐことのできる広々とした浴槽をレイアウトし、ご家族、ご友人、カップルでゆったりとお楽しみいただける設計としました。



サウナ＆バスエリアをワンフロアで愉しむ一棟貸し宿



サウナには、世界トップシェアを誇る HARVIA(ハルビア)製サウナヒーターを導入しました。ドライからしっとりしたロウリュまで、本場の熱と香りをご体感いただけます。また水風呂にはチラーを搭載し、温度を細かく調整することが可能。コンディションに合わせた“理想のととのい”をご体験いただけます。



チラー付き水風呂＆サウナ



寝室は3階に1室、2階に2室の計3室。最大大人6名様まで宿泊可能です。

hitotoseシリーズの特徴でもある、それぞれが異なる趣の個性あふれる寝室が、滞在の楽しみをより一層高めます。

四季を紡ぐ「hitotose」シリーズならではの、静かで豊かな京の時間をお楽しみください。



ブルーのグラデーションが印象的な3階主寝室





洞窟のような“おこもり感”が楽しめる2階寝室



hitotoseシリーズでは、滞在中無料でお召し上がりいただけるドリンク、アルコール、スナック類をご用意しております。2階の2室にはそれぞれミニバーを設けており、お部屋でもゆっくりお過ごしいただけます。

また、京都発のデニッシュ専門店「GRAND MARBLE」のマーブルデニッシュをお部屋へご用意しております。朝食やお土産にぜひお召し上がりください。

※写真はイメージです。

※各種ドリンクなどの種類は仕入れ状況により内容が異なる場合がございます。



軽食イメージ写真



施設概要

施設名 ： 鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-

開業日 ： 2026年3月1日(日)

所在地 ： 京都府京都市東山区宮川筋6丁目374-1

アクセス ： 京阪本線「清水五条」駅

公式ホームページ： https://rinn-kyomachi.com/list/%E9%88%B4-%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%B4%A8%E5%B7%9D-hitotose%E5%A4%8F-natsu/

＜画像＞

撮影：梶原 敏英

株式会社レアルについて

京都市内でホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ52棟、計73棟403室(2026年1月時点・開業予定含む)を展開。国内では珍しい分散型ホテルオペレーションを確立しており、この分野においては国内最大手のホテルオペレーターです。今後京都市内において3年間で計600室以上までの拡大を計画しており、新規開発はもちろん、既存施設のオペレーターチェンジなども積極的に進めてまいります。

また、京町家を宿泊施設として蘇らせる手法のリーディングカンパニーでもあり、設立以来、宿泊事業を通して京都に残る日本の美を国内外に伝え続けています。

【会社概要】

社名 ： 株式会社レアル

設立 ： 2013年2月

資本金 ： 10,000,000円

代表取締役 ： 反保 宏士郎

本社所在地 ： 〒604-0835

京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル5階

事業内容 ： 京町家旅館、ホテル、宿の経営

及び企画・設計・施工・販売・コンサルティング業務

不動産の売買、賃貸、管理及びその代理・仲介

公式HP ： https://real-ec.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hotel_rinn/