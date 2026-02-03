京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫）は、本年2月2日（月）に開催した取締役会において、下記のとおり役員人事等について決議しましたので、お知らせいたします。

記

１． 京セラ株式会社の監査等委員会設置会社移行に伴う経営体制の変更

（１）本年6月下旬に開催予定の定時株主総会決議を経て、ガバナンス体制を監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ変更します。

（２）従来のコアコンポーネント、電子部品、ソリューション、コーポレートに加えて、セグメントランクの経営企画室を新設します。経営企画室は、経営戦略の立案と着実な実行を管理・サポートするために、関連会社統括本部の企業開発部と経営推進本部を統合再編した戦略企画本部と、研究開発本部、生産技術開発本部、デジタルビジネス推進本部、経営改革推進部より構成します。

（３）取締役候補者の選任 ※昨日2月2日（月）公表済みの代表取締役3名を含む

本年6月下旬に開催予定の定時株主総会において、以下の13名が取締役に選任される予定です。

（４）取締役の退任 ※昨日2月2日（月）公表済みの代表取締役1名を含む

本年6月下旬に開催予定の定時株主総会をもって、以下の2名が取締役を退任する予定です。

（５）監査役の退任

本年6月下旬に開催予定の定時株主総会をもって、監査役を退任する予定です。

２．京セラ株式会社の執行役員人事ならびに組織変更

（１） 本部ランクの組織変更

① 総務人事本部の広報室、環境安全部、ダイバーシティ推進室と、経営推進本部のサステナビリティ推進

室を統合し、サステナビリティ推進本部を新設します。

② 経営管理本部の経理部、財務部と関連会社統括本部の関連会社統括部を統合し、経理財務本部を新設し

ます。

（２） 執行役員の新任（本年4月1日付）

（３） 執行役員の役位ならびに役職の変更（本年4月1日付）

（４） 執行役員の退任（本年3月31日付）

３．京セラ株式会社の本部長人事（本年4月1日付）