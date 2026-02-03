岩崎電気株式会社

岩崎電気は2026年1月21日(水)・22日(木)の2日間、招待制の景観照明内覧会「景観 Private viewing」を岩崎電気ショールーム i Laboにて開催いたしました。

本内覧会では、岩崎電気の景観街路照明のフラッグシップとなる“unis”及びルイスポールセンジャパン株式会社の“louis poulsen”アウトドア製品を一堂に展示。

照明デザイナーや設計事務所をはじめとする多くの設計者の方々にご来場いただき、2つのブランドが響き合う独自の世界観を体感いただきました。

実際に灯された照明のもとで、照明器具単体の機能性だけでなく、“unis”と“louis poulsen”の街路照明を一括制御可能な屋外照明制御のデモンストレーションもご覧いただき、空間全体としての「光の質」やブランドのもつ魅力を深くお伝えする機会となりました。

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：2ブランドが共鳴する招待制・景観照明内覧会「景観 Private viewing」を開催(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/landscape.html)