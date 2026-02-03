新潟情報専門学校で出張授業 ― オーエムネットワークが「実務直結型」の生成AI特別授業を実施

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：山岸真也）では、地元・新潟の学校と連携しながら、これからの社会を支えるIT人材を増やしていきたいと考えています。その取り組みの一環として、今回、新潟情報専門学校様にて出張授業を実施しました。

「生成AIはすごい、でも“どう使えばいいか”はよくわからない。」

そんな距離感を、少しでも縮めたい--。

今回の出張授業は、そうした想いから実現したものです。

流行りの技術ではなく、「現場の視点」を伝える

今回実施したのは、情報・IT分野を学ぶ学生の皆さんに向けた『生成AIエンジニア体験』と題した授業です。私たちが伝えたかったのは、単なる技術紹介ではありません。

生成AIを、仕事や社会の中でどう向き合い、どう活かしていくのかという「現場の視点」です。

実務では、生成AIは万能な答えを出してくれる存在ではありません。

だからこそ、正しく理解し、責任をもって使う姿勢が欠かせないと考えています。

なぜ「生成AI」をテーマにしたのか

生成AIは、業務効率化や顧客対応の高度化、新しい体験の創出など、企業活動のあらゆる場面で活用が進んでいます。

一方で、誤情報や情報の古さ、セキュリティリスクなど、注意すべき点も少なくありません。

オーエムネットワークでは、こうした可能性と課題の両方を理解したうえで、生成AIを「実務で使える技術」として活用してきました。だからこそ今回の授業では、単なる仕組みの説明ではなく、現場での考え方や工夫を学生の皆さんと共有することを大切にしました。

授業の軸｜プロンプトは“人にわかる文章”である

生成AIを、仕事の言葉で語る

今回の授業で特に時間をかけたのが、プロンプト設計です。プロンプトとは、AIに与える「指示文」のこと。生成AIというと高度な技術が注目されがちですが、現場で最も重要なのは、AIを動かしているのが「言葉」だという点です。

たとえば、

「会議をまとめて」

「会議内容を、決定事項・課題・次のアクションの3点で要約してください」

という２つの指示では、生成AIの出力結果は大きく変わります。

これはAIの性能差ではなく、言葉の具体性や文脈の違いによるものです。生成AIを使いこなすとは、自分が何を求めているのかを、相手に伝わる言葉で整理する力だと私たちは考えています。

授業ではグループワークを通して、「良いプロンプト＝人にとっても分かりやすい文章とは何か」を考えてもらいました。AIへの指示を考えることが、実はコミュニケーション力や論理的思考力そのものであることに、多くの学生が気づいたようでした。

理論だけで終わらせないために

「知識」よりも「使える」を伝える。

授業の後半では、生成AIを「実務で使う」視点から体験する時間を設けました。ここで重視したのは、完成度の高い成果物を作ることではありません。生成AIは、仕事の現場では一発で正解を出す道具ではなく、試し、修正し、改善しながら使う技術です。

そのため授業では、

・どの情報を参照させるか

・どんな指示を与えるか

・結果をどう評価し、改善するか

というプロセスを体験してもらいました。

便利さだけに目を向けるのではなく、正確さや信頼性をどう担保するかを考えること。

それも含めて、現場で生成AIと向き合う姿勢を伝えたいと考えています。

私たちが求めているのは、「AIに詳しい人」ではありません。「AIをどう使うかを考えられる人」です。今回の授業で体験してもらった視点は、実際の開発現場でも、私たちが日々大切にしている考え方そのものです。

実例紹介｜オーエムネットワークでの生成AI活用

後半では、オーエムネットワークで実際に行っている生成AI活用事例を紹介しました。

・顧客対応チャットへのAI導入

・社内問い合わせの自動化

・開発支援としてのコード生成・検索

「技術として知る」から「仕事で使われている」へ。学生の皆さんにとって、生成AIが一気に現実的な存在になった瞬間だったように感じます。

学生の声｜「生成AIが、一気に現実のものになった」

授業後には、学生からこんな声が聞かれました。

“わかる”から、“できる”へ。

普段授業で触れられないことにも触れられたから面白かったです。

chatGPTなどのAIは利用していましたが、その仕組みまでは深く考えたことがなかったので貴重な経験になりました。

生成AIエンジニアについて知る良い機会になりました。

生成AIに対する質問の質が上がりました。

結論ベースの質問や、人間に伝わりやすい文脈で伝えることが重要ということが今回の講座を通してわかりました。

次の世代と向き合うということ

今回の出張授業は、学生の皆さんだけでなく、私たちにとっても大切な時間でした。普段、現場で当たり前に行っている判断や工夫を言葉にすることで、自分たちの仕事を改めて見つめ直す機会になったからです。

オーエムネットワークはこれからも、制作・開発の現場で培った知見を、次の世代へとつないでいく取り組みを続けていきます。生成AIを「正しく理解し、責任をもって使える技術」として社会に広げていくことも、私たちの役割だと考えています。

