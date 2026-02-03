【AI Shift】ユースケースから学ぶ！「結局どこで使える？」が分かるボイスエージェント事例徹底解説

株式会社AI Shift

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）の連結子会社である株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下「当社」）は、「ボイスエージェントに興味はあるが、結局どの業務で使えるのか分からない」「導入したものの、具体的な活用イメージが描けず効果が出ていない」といった課題をお持ちの方に向け、AI Worker VoiceAgentの活用ポイントをユースケース別の事例とともに分かりやすく解説するオンラインセミナーを開催いたします。

開催背景

近年、人手不足の深刻化や顧客対応品質の均一化ニーズの高まりを背景に、コールセンターや電話対応業務においてAIを活用した自動化の取り組みが進んでいます。

一方で、「AIを導入したが、どの業務に適用すべきか分からず活用が進んでいない」「ボイスエージェントやIVRを導入したものの、想定していたほど業務負荷が下がらない」といった声も多く聞かれます。

特にボイスエージェントは、予約受付や注文対応、各種変更・解約対応など幅広い業務に活用可能である一方、その具体的な活用イメージや成果創出のポイントが十分に共有されていないのが現状です。

こうした課題を受け、当社では「結局どこで使えるのか」「どのように業務成果につながるのか」を明確にすることを目的に、ユースケース別の導入事例を徹底解説する本セミナーを開催する運びとなりました。

セミナー概要

登壇者紹介

尻江 信悟

株式会社AI Shift

AIコールセンター事業部

セールス



新卒でサイバーエージェントに入社。

AI ShiftのAIコールセンター事業部にて、トップセールスとしてコンタクトセンターのAI化推進に従事。

エンタープライズ企業を中心に、小売・通信・エネルギー・医療など幅広い業界での導入実績を有し、API連携やSIP接続を含む大規模案件にも多数努めてきた。

技術・現場・経営の視点を横断した提案力とプロジェクトの推進力を武器に、大手インフラ企業や大手OA機器メーカー、外資系カフェチェーンなど、新業界・新領域の開拓を成功させてきた。

お問い合わせ先

AI Shiftセミナー事務局：contact@ai-shift.jp