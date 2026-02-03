【徳島県　鳴門市役所】文化財企画展示「豊臣秀長と鳴門」を鳴門市立図書館１階で開催！！

鳴門市役所

戦国時代、水軍の将・森志摩守元村は松瀬山に土佐泊城（鳴門市指定史跡 S38.2.23指定）を築いた。この城は、四国統一を志す土佐の長宗我部元親とそれを阻止すべく対立した豊臣（羽柴）秀吉との間で繰り広げられた四国平定の舞台地となった。その四国平定では、秀吉の弟で総大将を任された豊臣（羽柴）秀長が６万の軍隊を率いて福良（南あわじ市）に結集した。その軍勢を土佐泊城主の森志摩守村春は、土佐泊城に秀長を迎え入れ四国平定の拠点城とした。村春は、秀長の下で四国平定の先鋒隊として水軍を率いて大いに活躍し、阿波水軍の礎を築いた。四国の運命をかけた四国平定は、ここ鳴門にはじまるのである。

展示概要

会場

鳴門市立図書館１階（開館時間：午前９時～午後７時）

住所：鳴門市撫養町大桑島蛭子山49

展示期間

２月７日（土）～３月29日（日）

※毎週火曜日および２月23日（月・祝）～３月６日（金）は図書館が休館です。

展示物

パネル、土佐泊城跡採集遺物

お問い合わせ

鳴門市役所 市民生活部 文化交流推進課 文化財担当

☎088-684-1272

mail：bunkakoryu@city.naruto.i-tokushima.jp