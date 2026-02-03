京都府知事杯 シニア・ジュニアｅスポーツ大会(３対３シューティング形式)を開催

一般社団法人ジャパンｅスポーツアソシエイション

京都ｅスポーツ振興協議会（代表幹事：一般社団法人ジャパンeスポーツアソシエイション）は、

京都ｅスポーツ振興事業の一環で、

１月１８日（日曜）に、京都サンガスタジアムにおいて、

３対３のアクションシューティング形式で競技する

京都府知事杯シニア・ジュニアｅスポーツ大会を開催いたしました。

【京都ｅスポーツ振興事業2025】

京都府は、全国で最初に開設された自治体のｅスポーツ専用施設をサンガスタジアムby KYOCERA（京都サンガスタジアム）に持ち、

2020年度のｅスポーツZONEのオープニングイベントから毎年、全国大会規模のｅスポーツイベントを開始してきております。

「京都ｅスポーツ振興事業2025」は、2021年から３年間にわたって行われてきた、

京都府の施策「ニュースポーツ・eスポーツ競技環境整備支援事業」の継続事業として、

本年2025年度も「京都府知事杯シニア・ジュニアｅスポーツ大会」

「第３回 近畿２府５県ｅスポーツ協会連合大会2025」

「ｅスポーツ就労支援フェス」などが開催されました。

＜京都府知事杯シニア・ジュニアｅスポーツ大会＞

京都府の高校の数校から始まった京都ｅスポーツ振興事業は、高校への普及拡大から、毎年順次、小中学・大学専門学校・企業・女性への対象を拡大してきており、

2025年度は、シニア層への普及に向けての施策として本イベント大会が実施されました。

【京都府知事杯シニア・ジュニアｅスポーツ大会】

３人対３人のアクションシューティング形式で行われる京都府知事杯シニア・ジュニアｅスポーツ大会には、全国から中学生チームや60歳以上のシニアチームがエントリー。

体調不良で参加できなかったチームもありましたが、京都サンガスタジアムに集まり、対面で挨拶を交わしてからの試合が行われました。

大会形式は、１試合Ｂｏ３（２ゲーム先取）でリーグ戦が行われ、上位チームで優勝決定戦・３位決定戦が行われました。

優勝チームには一人３万円分の高級黒毛和牛レアブランドの亀岡牛が贈呈される、京都府知事杯恒例の亀岡牛争奪戦です。

今回の最高平均年齢は８２.７歳の全員が女性の熊本県美里町のチーム。

熊本県eスポーツ協会では、全県でシニアｅスポーツも盛んに行われており、本大会には、熊本県美里町から代表して３人が、チームユニフォームを着ての参戦。

リーグ戦では、１勝２敗と善戦を果たしました。

リーグ戦を３戦全勝したのは、新潟県から参戦の平均年齢７１.８歳の男女チーム。

新潟県でも、一般財団法人新潟県老人クラブ連合会が中心となって、全県でシニアｅスポーツの普及が図られており、

本大会には、加茂市社会福祉協議会のチームが代表して参戦しました。

本大会で採用したeスポーツタイトル「Gerogue（ジェローグ）」（詳細は後述）は、３人の戦術とタイミングを合わせるのが重要なポイントとなっています。

最初は大会の雰囲気の中での緊張からか、初戦では、３人が同時にボタンを押さないといけない巨大ロボットへの合体のタイミングがうまく合わなかったり、３人が同じようにレバーを動かさなければならないロボット操作でも、ロボットがなかなか思う方向に進まなかったり、必殺砲がなかなか出せなかったりする場面もありましたが、１試合目が終わってからは各チームが反省会をして、戦術を確認した２試合目からは、大きな声が出るようになり３人の息もピッタリに。

巨大ロボット同士の対戦や、ロボットの分解・合体が何度も繰り返される試合展開に、大会は大いに盛り上がりました。

亀岡牛を獲得した４チームのみなさん。

【京都府知事杯シニア・ジュニアｅスポーツ大会概要】

・大会名：京都府知事杯シニア・ジュニアeスポーツ大会

・実施期間： 2026年１月１８日（日曜）

・実施場所：京都サンガスタジアム４階eスポーツZONE

・対象者 ：６０歳以上あるいは小中学生（１チーム３選手）

・採用タイトル：Gerogue（ジェローグ）（３人対３人のチーム対戦）

・大会フォーマット：予選リーグ・３位決定戦・決勝戦

・参加料：無料

・賞金：ナシ （賞品：黒毛和牛レアブランド亀岡牛１人３万円分など）

・主催 ：京都eスポーツ振興協議会（主幹事：JeSA）

・後援 ：京都府・京都府教育委員会・亀岡市

・協力 ：GeeSports万博実行委員会有限責任事業組合

・公式ホームページ：https://www.BeSporter.jp/Kyoto2025/JuniorSenior.html

【京都府におけるシニアｅスポーツモデル事業】

京都ｅスポーツ振興事業では、2021年から高校へのｅスポーツの普及拡大に始まり、毎年順次、小中学・大学専門学校・企業・女性への対象を拡大してきております。

2025年度は、シニア層への普及に向けて協力してもらえる自治体を募集し、

京都府亀岡市において、全国の自治体に先駆けて、チーム対戦ができるeスポーツを活用した、シニア世代の身体知の向上・世代間コミュニケーションの促進などを図るモデル事業を行ってきており、

・学術研究などでも提唱されつつあるシニア層の健康促進・身体知の維持向上

・チームによるコミュケーション活性化・戦略など考案力・思考能力の活性化

・孫世代とも一緒にプレイできる世代間コミュニケーションの形成

・みんなで楽しめる公共施設の有効活用や地域コミュニティ離れの防止・活性化

などを図ってきております。

【京都府知事杯 採用タイトル：Gerogueについて】

eスポーツタイトル「Gerogue（ジェローグ）」は、「シンプルな操作」「声を掛け合う」「誰もが楽しめる」というコンセプトのもと、GeeSports万博実行委員会有限責任事業組合が開発した、GeeSports用のゲームです。

京都府やJeSAが推奨しているeスポーツタイトルの条件を満たします。

３人対３人で、戦闘機（ユニット）を操作して相手の拠点を攻撃するアクションシューティング形式の試合を行います。

プレイヤーが操るロボットには「じゃんけん」や「合体」といった独自要素が組み込まれており、わずか3つの入力だけで直感的かつ新感覚の操作性とゲーム体験を楽しめます。

チームで息を合わせて、2つのボタンを同時押しすることで、合体してロボットになったり、必殺技を繰り出すことができるなど、チームのコミュニケーションがゲームの勝敗を左右する重要な鍵となります。

【関連団体】

京都eスポーツ振興協議会 代表幹事

一般社団法人ジャパンｅスポーツアソシエイション（JeSA)

所在地：東京都中央区銀座１-２２-１１

代表理事：尾方 説

事業内容：主に全国の自治体や地域企業とコラボして、「ゲーム」ではなく「ｅスポーツ」を通じたデジタルイノベーション人材の発掘・育成・就労支援、ｅスポーツを通じた継続的持続可能な地域活性化事業の創生などを行っています。

ホームページ： https://www.JeSports.or.jp/

一般社団法人京都ｅスポーツ協会

所在地：京都市北区紫野上柏野町５９－１８

代表理事：堀川 宣和

京都におけるeスポーツの情報の共有と拡散を行うことでeスポーツに関する認知度を高め、eスポーツの活性化に寄与するため、京都の文化や伝統を尊重し、新しい「ｅスポーツ文化」を創生しています。

ホームページ： https://kyoto-esports.org/

＜本ニュース記事に関する注意事項＞

＊写真に写っているｅスポーツタイトルの画面やeスポーツ機器類などを含め、

すべてのブランド・製品名・会社名・商標・サービスマークは各社に権利が帰属します。

＊記事の内容は、記事作成日の情報です。最新情報については、下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。

【本件お問い合わせ先】

京都eスポーツ振興協議会事務局

（一般社団法人ジャパンｅスポーツアソシエイション（JeSA) 事務局内）

Kyoto2025@jesports.or.jp

あるいは

https://www.besporter.jp/Kyoto2025/EntryS.html

https://www.JeSports.or.jp/toiawase.html