平塚信用金庫

平塚信用金庫は、202６年３月１９日（木）に創業者ネットワーク「ひらしん創業NEXT」を発足します。本組織は「１.次へのチャレンジ」、「２.次への成長」、「３.次への出会い」と次につながるステップを支援することを目的に、創業者の「学び」と「出会い」の場を創出する創業者向けコミュニティになります。

第１回目の取組みとして、下記のとおり発足式・交流会および創業応援セミナーを開催します。是非この機会にご参加ください。

【開催概要】

（１）開催日時

2026年3月19日（木）18:00～20:00（受付17:45～）

（２）会場

平塚信用金庫 本店7階会議室

（３）内容

第１部 創業応援セミナー

講師：神奈川県よろず支援拠点

コーディネーター 濱田 良祐氏

【講演内容】

・生成AIの基本機能や各種AIサービスの特徴・違いを整理

・AIを活用した事業への実践方法や業務効率化を解説

・業務に役立つツール、事例を紹介

第２部 ひらしん創業NEXT発足式・交流会

（４）対象者

１.創業予定の方

２.これから創業を考えている方

３.創業後5年未満の経営者の方

（５）参加費

無料

（６）定員

60名

（７）申込URL

https://gohb.f.msgs.jp/webapp/form/22678_gohb_182/index.do

チラシ記載の2次元コードからも可能です。

（８）第1部 共催（予定）

平塚信用金庫、神奈川県信用保証協会、公益財団法人神奈川産業振興センター、平塚市、厚木市、大和市、伊勢原市、秦野市、座間市、海老名市、寒川町、平塚商工会議所、厚木商工会議所、相模原商工会議所、大和商工会議所、伊勢原市商工会、秦野商工会議所、座間市商工会、海老名商工会議所、寒川町商工会（順不同）

（９）第1部 後援（予定）

相模原市、かながわ中小企業支援プラットフォーム、日本政策金融公庫（順不同）

お問い合わせ先

営業統括部 経営サポートセンター 担当 鹿島・石井（TEL0463-24-3031）

〒254-0043 平塚市紅谷町11-19 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp