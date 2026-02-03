創業者ネットワーク「ひらしん創業NEXT」の発足について
平塚信用金庫は、202６年３月１９日（木）に創業者ネットワーク「ひらしん創業NEXT」を発足します。本組織は「１.次へのチャレンジ」、「２.次への成長」、「３.次への出会い」と次につながるステップを支援することを目的に、創業者の「学び」と「出会い」の場を創出する創業者向けコミュニティになります。
第１回目の取組みとして、下記のとおり発足式・交流会および創業応援セミナーを開催します。是非この機会にご参加ください。
【開催概要】
（１）開催日時
2026年3月19日（木）18:00～20:00（受付17:45～）
（２）会場
平塚信用金庫 本店7階会議室
（３）内容
第１部 創業応援セミナー
講師：神奈川県よろず支援拠点
コーディネーター 濱田 良祐氏
【講演内容】
・生成AIの基本機能や各種AIサービスの特徴・違いを整理
・AIを活用した事業への実践方法や業務効率化を解説
・業務に役立つツール、事例を紹介
第２部 ひらしん創業NEXT発足式・交流会
（４）対象者
１.創業予定の方
２.これから創業を考えている方
３.創業後5年未満の経営者の方
（５）参加費
無料
（６）定員
60名
（７）申込URL
https://gohb.f.msgs.jp/webapp/form/22678_gohb_182/index.do
チラシ記載の2次元コードからも可能です。
（８）第1部 共催（予定）
平塚信用金庫、神奈川県信用保証協会、公益財団法人神奈川産業振興センター、平塚市、厚木市、大和市、伊勢原市、秦野市、座間市、海老名市、寒川町、平塚商工会議所、厚木商工会議所、相模原商工会議所、大和商工会議所、伊勢原市商工会、秦野商工会議所、座間市商工会、海老名商工会議所、寒川町商工会（順不同）
（９）第1部 後援（予定）
相模原市、かながわ中小企業支援プラットフォーム、日本政策金融公庫（順不同）
お問い合わせ先
営業統括部 経営サポートセンター 担当 鹿島・石井（TEL0463-24-3031）
〒254-0043 平塚市紅谷町11-19 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp