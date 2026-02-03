香港写真家カスパー・フォレスト、東京国際写真賞2025フィルム部門金賞受賞10年プロジェクト《Conflict Hong Kong》が描く「見えない声」

VICTORIA1842合同会社

報道関係者各位

2026年2月

Victoria 1842合同会社

Photo 1: “In being lost, I found back what matters most: an unconditional lust for life.” - Kamil Arkantyne

概要

香港を拠点に活動する写真家カスパー・フォレスト（Kasper Forest）が、10年にわたって取り組んできた長期ドキュメンタリー作品《Conflict Hong Kong》により、「東京国際写真賞（Tokyo International Foto Awards 2025）」プロフェッショナル部門フィルム写真カテゴリーにおいて金賞を受賞しました。本作は、香港社会の中で見過ごされがちな周縁的コミュニティの存在と尊厳を、フィルム写真を通じて可視化する社会的ドキュメンタリーです。

Overview (English)

Hong Kong-based photographer Kasper Forest has been awarded the Gold Prize in the Professional Film Photography category at the Tokyo International Foto Awards 2025 for his decade-long project Conflict Hong Kong. The series documents marginalized communities and presents their dignity through stark black-and-white film photography.

プロジェクトについて / About the Project

本作は単なる記録ではなく、写真と言葉を通じた社会的介入です。フォレストは被写体本人の声を収集し、写真とともに掲載することで、鑑賞者が他者の人生と真正面から向き合う構造を作り出しています。

展覧会ポスター / Exhibition Poster

展覧会情報

展覧会名：Human Conflicts - A Decade of Recording the Invisible

作家：Kasper Forest

キュレーター：Raymond Wong

会期：2026年2月13日（金）～3月1日（日）

会場：Victoria 1842 Cafe & Bookstore（東京都新宿区払方町15-10）

開館時間：金曜 12:00-20:00 / 土日祝 11:00-18:00

アーティストトーク：2月14日（土）15:00／16:30、2月15日（日）15:00

作家プロフィール / About Kasper Forest

香港生まれ。都市におけるアイデンティティと周縁化された存在をテーマに、写真表現を通じた社会的実践を行う。2016年より《Conflict Hong Kong》を開始。東京・国立新美術館ほか、台湾、シドニー、ローマなどで展示歴を持つ。

お問い合わせ先

Victoria 1842

Email: info@victoria1842.com

Website: https://www.victoria1842.com