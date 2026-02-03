株式会社SA

建物は老朽化し、雨漏りが多数。借地契約も曖昧で、テナントニーズの少ない“空ビル”。通常であれば市場評価が大幅に下がる、難しい借地案件でした。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、底地人との複数回交渉を通じて借地条件を明確化。借地権契約を再構築し、「使える資産」としての安定性を整えました。さらに、“空ビルをテナントに貸す”という従来の発想を捨て、自社利用を検討する買主にターゲットを絞る戦略を採用。建物の状態を理解したうえで利用する買主を選ぶことで、条件の良い売却を実現しました。借地×老朽化×空ビル──三重苦でも、契約整理とターゲット戦略次第で価値は蘇ります。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dkRUtxs5KfM ]

日時：2026年2月10日 18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）備備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

600件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/