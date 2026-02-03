【SaaS営業で商談が増えないのは、リード獲得の問題ではない】リード創出から商談化までを分断しないインサイドセールス戦略

■ SaaS営業で起きている“よくあるつまずき”

SaaS市場の拡大に伴い、多くのSaaS企業が新規顧客獲得に取り組んでいます。

一方で、営業現場では次のような課題が顕在化しています。

- 広告費をかけても、安定したリード獲得につながらない- 獲得したリードを十分に商談へつなげられていない- 営業成果が担当者のスキルに依存し、再現性がない

これらの課題は個別に発生しているように見えますが、

実際には「リード創出から商談化までのプロセスが分断されている」ことが

根本的な原因となっているケースが少なくありません。

■ なぜSaaS営業は分断されやすいのか

SaaS営業では、

- 検討期間が長い- 意思決定に複数人が関与する- 今すぐ導入に至らないリードが多い

といった特性があります。

にもかかわらず、

リード獲得と商談化を同じ営業プロセスで扱ってしまうことで、

- タイミングが合わないリードが放置される- 営業が“今すぐ受注できそうな案件”に偏る- 本来育成できたはずの見込み顧客を逃す

といった状況が生まれます。

■ インサイドセールスが担うべき役割

本資料では、こうした分断を解消する手段として、

インサイドセールスの役割を明確に定義しています。

インサイドセールスは単なる架電部隊ではなく、

- リードのスクリーニング- ナーチャリングによる継続接点の設計- 商談化タイミングの見極め

を担うことで、営業全体の効率と再現性を高める役割を果たします。

■ 本資料で整理しているポイント

株式会社プロメディアラボでは、

SaaS企業の営業支援を通じて得られた知見をもとに、

SaaS営業を仕組みとして成立させるための考え方を整理しています。

本資料では、

- SaaS営業で起きやすい構造的課題- インサイドセールス活用によるリード活用の最適化- 属人化を防ぐためのKPI設計と改善サイクル- 商談数を安定させるためのプロセス設計- 段階的に導入・検証するためのステップ

といった内容を解説しています。

