【SaaS営業で商談が増えないのは、リード獲得の問題ではない】リード創出から商談化までを分断しないインサイドセールス戦略
株式会社プロメディアラボ
無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/sgHkQbRcgEm3WDUz5
SaaS市場の拡大に伴い、多くのSaaS企業が新規顧客獲得に取り組んでいます。
- 広告費をかけても、安定したリード獲得につながらない
- 獲得したリードを十分に商談へつなげられていない
- 営業成果が担当者のスキルに依存し、再現性がない
これらの課題は個別に発生しているように見えますが、
- 検討期間が長い
- 意思決定に複数人が関与する
- 今すぐ導入に至らないリードが多い
にもかかわらず、
- タイミングが合わないリードが放置される
- 営業が“今すぐ受注できそうな案件”に偏る
- 本来育成できたはずの見込み顧客を逃す
- リードのスクリーニング
- ナーチャリングによる継続接点の設計
- 商談化タイミングの見極め
株式会社プロメディアラボでは、
- SaaS営業で起きやすい構造的課題
- インサイドセールス活用によるリード活用の最適化
- 属人化を防ぐためのKPI設計と改善サイクル
- 商談数を安定させるためのプロセス設計
- 段階的に導入・検証するためのステップ
営業体制や商談創出に関する課題整理を目的とした無料相談も実施しています。
無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/sgHkQbRcgEm3WDUz5
■ SaaS営業で起きている“よくあるつまずき”
SaaS市場の拡大に伴い、多くのSaaS企業が新規顧客獲得に取り組んでいます。
一方で、営業現場では次のような課題が顕在化しています。
- 広告費をかけても、安定したリード獲得につながらない
- 獲得したリードを十分に商談へつなげられていない
- 営業成果が担当者のスキルに依存し、再現性がない
これらの課題は個別に発生しているように見えますが、
実際には「リード創出から商談化までのプロセスが分断されている」ことが
根本的な原因となっているケースが少なくありません。
■ なぜSaaS営業は分断されやすいのか
SaaS営業では、
- 検討期間が長い
- 意思決定に複数人が関与する
- 今すぐ導入に至らないリードが多い
といった特性があります。
にもかかわらず、
リード獲得と商談化を同じ営業プロセスで扱ってしまうことで、
- タイミングが合わないリードが放置される
- 営業が“今すぐ受注できそうな案件”に偏る
- 本来育成できたはずの見込み顧客を逃す
といった状況が生まれます。
■ インサイドセールスが担うべき役割
本資料では、こうした分断を解消する手段として、
インサイドセールスの役割を明確に定義しています。
インサイドセールスは単なる架電部隊ではなく、
- リードのスクリーニング
- ナーチャリングによる継続接点の設計
- 商談化タイミングの見極め
を担うことで、営業全体の効率と再現性を高める役割を果たします。
■ 本資料で整理しているポイント
株式会社プロメディアラボでは、
SaaS企業の営業支援を通じて得られた知見をもとに、
SaaS営業を仕組みとして成立させるための考え方を整理しています。
本資料では、
- SaaS営業で起きやすい構造的課題
- インサイドセールス活用によるリード活用の最適化
- 属人化を防ぐためのKPI設計と改善サイクル
- 商談数を安定させるためのプロセス設計
- 段階的に導入・検証するためのステップ
といった内容を解説しています。
資料ダウンロード（無料）
資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/sgHkQbRcgEm3WDUz5
無料相談のご案内
営業体制や商談創出に関する課題整理を目的とした無料相談も実施しています。
現状整理のみでもお気軽にご相談ください。
無料相談はこちら：https://timerex.net/s/pml/b986fe98
会社概要
会 社 名：株式会社プロメディアラボ
代 表 者：廣瀬義憲
所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階
事業内容：インサイドセールス・メディアマーケティング
会社HP：https://promedia-lab.co.jp/