NPO法人東海つばめ学習会がハルカ基金に採択

NPO法人東海つばめ学習会

一般財団法人愛知県労働者福祉基金協会（ハートフルセンター）は、2026年1月29日にNPO法人東海つばめ学習会へハルカ基金から寄付金20万円を贈った。

ハルカ基金は、一般財団法人愛知県労働者福祉基金協会で提供されているガイドブック売上金の一部を原資とし、就労支援や地域活性化等に取り組むNPO等の民間公益活動を支援する仕組み。

寄付先の推薦は、NPOと繋がりが深い公益財団法人中部圏地域創造ファンドに依頼している。

2026年1月29日(木)、NPO法人東海つばめ学習会の太平通教室にて寄付金贈与式を実施。一般財団法人愛知県労働者福祉基金協会の三島和弘理事長より目録が渡された。

（左：一般財団法人愛知県労働者福祉基金協会 三島和弘理事長, 右：NPO法人東海つばめ学習会 柿本知樹理事長）（ハルカ基金の原資となるハートフルガイドブック）

【ハルカ基金 過去の寄付先】

2024年度：NPO法人アダージョちくさ／NPO法人にこにこママネットワーク

2023年度：NPO法人ミーネット／NPO法人CAPNA／認定NPO法人ひょうたんカフェ

2022年度：社会福祉法人愛知いのちの電話協会／認定NPO法人パンドラの会／NPO法人刈谷おもちゃ病院

2021年度：NPO法人てほへ／NPO法人フロンティアとよはし

2020年度：NPO法人ささしまサポートセンター／NPO法人ママ・プラス

【関係団体情報】

一般財団法人愛知県労働者福祉基金協会（ハートフルセンター）

1982年3月に労働者福祉活動の更なる発展と将来に亘る県下の労働者の福祉の増進、社会的・経済的地位の向上と確固たる財政基盤の確立と社会的責任体制の明確化という基本理念に則り、県下の労働団体および福祉事業団体の参加、基金の拠出により設立された財団法人。

所在地：名古屋市熱田区金山町一丁目14-18 ワークライフプラザ れあろ2階

ホームページ :https://www.heartful.or.jp

公益財団法人中部圏地域創造ファンド

2005年愛知万博の剰余金で設立された「公益信託愛・地球博開催地域社会貢献活動基金」の成果を継承し、2018年2月15日に設立。中部圏地域で地域や社会の課題解決に向けて活動するNPO等をはじめとする民間公益活動団体及びその実施する民間公益活動に対して、資金的支援や人材育成支援等を行っている。

所在地：名古屋市中区丸の内三丁目5-16 愛知県林業会館2階

ホームページ :https://www.crcdf.or.jp

【NPO法人東海つばめ学習会とは】

NPO法人東海つばめ学習会は、学びの機会に恵まれない子どもたちを対象に、地域の力で支える無料学習支援を提供している団体である。愛知県春日井市を拠点に2018年に設立され、小学生・中学生を中心とした学習支援や居場所づくり、子ども食堂などの活動を継続的に展開している。

すべての活動は、寄付および助成金のみで運営されており、平日は本業を持つ社会人メンバーが業務の合間を縫って活動を支えている。「ひとりでも多くの子どもが望み通りの人生を歩む」という理念のもと、子どもたちが将来に希望をもって歩んでいけるよう、地域社会と共に支援の輪を広げている。

◆ 名称：特定非営利活動法人東海つばめ学習会

◆ 代表者：柿本知樹

◆ 法人番号：8180005019449

◆ 任意団体開始日：2018年4月1日

◆ 設立認証年月日：2021年9月8日

◆ 法人成立年月日：2021年9月21日

◆ 事務所：愛知県春日井市勝川町7丁目37番地 ネクシティパレッタ1階 Room8内

◆ 目的及び事業：

主として経済的に厳しい家庭の子どもたちに学習支援活動を行い、経済格差が教育格差へと繋がる諸問題の解決を図る。また、ひとりでも多くの子どもが望み通りの人生を歩むための支援をすることを目的とする。

◆ ホームページ：https://tokai-tsubame.com

◆ 連絡先：tokai.tsubame@gmail.com