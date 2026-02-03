春休みの思い出作りに！プロバスケを500円で体感。シーホース三河が3月のホームゲーム（豊田開催）で特別優待キャンペーンを実施

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。この度、3月7日(土),8日(日)富山グラウジーズ戦を対象に、こども(小中高生)の皆様が500円で観戦できる特別なチケットを発売します！

このお得なチケットでご家族やご友人と一緒に、アリーナの熱狂を体感しませんか？

対象試合

2026年3月7日(土),8日(日) 15:05 TIP OFF

vs.富山グラウジーズ

@スカイホール豊田

対象者

こども(小中高生)

※キャンペーン対象チケットは、保護者様のアカウントからもご購入いただけます。

※未就学児がキャンペーン対象チケットでご購入された席に着席いただくことも可能です。

対象席

- 2Fサイド指定席A2/B2- 2Fエンド指定席H/A

※販売状況によって、対象席種が予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

価格

こども(小中高生・未就学児)価格 500円/1枚

※未就学児については同伴者の膝上でご観戦される場合はチケットのご購入は不要(無料)、席占有の場合はチケットのご購入が必要(有料)です。

販売期間

2月11日(水・祝) 12:00 ～ 対象試合日前日23:59

※販売数が規定枚数に達した場合、販売期間終了よりも前に販売を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

購入について

- チケットは先着制です。- 『前室」、『ウェイティングルーム』の対象となる場合がございます。詳しくはこちら- Bリーグチケットの「こども春のおでかけキャンペーン！」よりご購入ください。

※「一般販売」やその他販売サイトより対象席種をご購入いただいても本企画対象外となりますので、ご注意ください。

〇大人の方の同時購入について

注意事項

- 大人の方のチケットもキャンペーン対象チケットと同時にご購入いただけます。- 大人の方は前売価格です。- キャンペーン対象チケットとご購入チケットを合わせて一度に9枚までご購入いただけます。- チケットは先着順のため、横並びで着席できない場合がございます。- 不正利用が発覚した際には「Bリーグチケットサービス利用規約」に則りお客様へ告知なく、しかるべき対応をとらせていただきます。※チケットが無効になり、ご入場をお断りする場合がございます。なお、その際のチケット代の返金はございません。- チケットのご購入後のキャンセル・変更は一切できません。- 本キャンペーン対象チケットを同行者用のチケットに変更したい場合、該当座席の当日価格との差額をお支払いいただきます。- すでにご購入済みのチケットからの返金や差額分の返金はできかねます。- リセールは対象外となります。- 当日、チケットを使用するご本人の学生証または身分証明書を持参ください。ご入場時に学生証または身分証明書をご提示いただく場合がございます。