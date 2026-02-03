welzoは、「SHOCHU TOURISM KAGOSHIMA 2026」へ協賛いたします

株式会社welzo

暮らしの価値を創造するイノベーションカンパニー、welzo（本社：福岡県福岡市博多区/代表取締役社長 金尾佳文）は、2026年2月22日（日）に開催される「SHOCHU TOURISM KAGOSHIMA 2026 」へ協賛いたします。

当イベントは、鹿児島県の中西部、いちき串木野市と日置市で芋焼酎が造られている焼酎蔵を見学しながら散策することができるイベントです。鹿児島の焼酎文化と人、景色、食との出会いを楽しんでいただけるツーリズムとなります。





【SHOCHU TOURISM KAGOSHIMA 2026 概要】

開催日：2026年2月22日(日) 9:00-17:00

参加焼酎蔵： 濱田酒造株式会社伝兵衛蔵・若松酒造株式会社・薩摩金山蔵(予約制)・大和桜酒造株式会社・有限会社白石酒造・田崎酒造株式会社・西酒造株式会社(予約制)・小正醸造株式会社 日置蒸溜蔵・小正嘉之助蒸留所株式会社

※薩摩金山蔵・西酒造は予約制（追加料金あり）です。

焼酎ツーリズム公式HPは、こちら

https://shochutourism.jp/2026

焼酎ツーリズム 公式ロゴ

私たちwelzoは、焼酎ツーリズム実行委員会様も加盟する産学連携のコンソーシアム「みんなのサツマイモを守るプロジェクト-Save the Sweet Potato-」を主導しており、南九州サツマイモ経済圏を支えていくための活動をこれからも実施して参ります。

「みんなのサツマイモを守るプロジェクト-Save the Sweet Potato-」公式HPは、こちら

https://www.savethesweetpotato.com/

【株式会社welzo 概要】

私たちwelzo（ウェルゾ）は、持続可能な社会と人々の暮らしを豊かにする商品やサービスを提供するイノベーションカンパニーです。農畜水産業、食品産業、園芸・花卉、住環境など幅広い分野において、BtoBを中心とした専門性の高いソリューションを展開し、国内に24拠点を構えています。

創業100年を超える歴史で培った「育てる力」と、地域や暮らしの現場に価値を「届ける力」を掛け合わせ、川上から川下まで一貫したバリューチェーンを構築。ひとびとの豊かな食文化と、しあわせな未来を開拓していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72201/table/73_1_a9cc8953994c0113e7ae6305d465e2ce.jpg?v=202602031051 ]