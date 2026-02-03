株式会社AlbaLinkとのクラブパートナー契約締結のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー（代表取締役社長：小泉 文明、以下「鹿島アントラーズ」）は、株式会社AlbaLink（代表取締役：河田 憲二、以下「AlbaLink」）とクラブパートナー契約を締結しましたので、お知らせいたします。今後は、両社の知見や強みを活用し、空き家問題の解決を通じた持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みをともに推進してまいります。

AlbaLinkは、「空き家をゼロにする」をミッションに掲げ、全国的な社会課題となっている空き家問題に対し、流動性の低い不動産を再生させる事業で解決を目指している企業です。特に、独自のノウハウとネットワークを活かし、他社では取り扱いが難しい「訳あり物件」や老朽化した空き家を積極的に買い取り、リノベーションを施して新たな需要とマッチングさせる「不動産再生事業」を展開しています。また、全国の自治体と連携協定を結び、公費負担をかけずに空き家を解消するスキームを構築するなど、地域課題の解決に直結する活動も精力的に行っています。

鹿島アントラーズは、ホームタウンや多くのパートナー企業とともに、官民連携で地域の持続的発展に取り組んでいます。メルカリスタジアムや周辺地域を拠点に、サッカークラブの枠を超えて、健康経営、環境保全、そして地域コミュニティの再生など、多様な社会課題に対し、クラブの持つネットワークを活かした解決モデルの実践を行っています。

このように、それぞれが地域課題の解決と価値創出に取り組む中で、「地域資源（空き家）の有効活用による持続可能なまちづくり」や「民間主導による地域課題解決モデルの構築」という共通の志に強く共感したことが、今回のクラブパートナー契約締結につながりました。

今後、両社はそれぞれの活動で得られた知見を融合させ、クラブが持つ地域ネットワークとAlbaLinkの再生ノウハウを掛け合わせることで、空き家対策の促進活動を一層活性化させてまいります。また、スタジアムでの空き家相談窓口の設置や、ファン・サポーターや移住希望者に向けた再生物件の活用提案などを通じ、地域住民の皆様とともに、安心して住み続けられる持続可能な社会の実現を目指します。

株式会社AlbaLinkについて

代表取締役社長：河田 憲二

本社所在地：東京都江東区木場2-17-16

事業：訳あり不動産の買取再販業、空き家活用事業

オフィシャルサイト：https://albalink.co.jp/