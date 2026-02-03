京都府舞鶴市、地域おこし協力隊の活動を体験する2泊3日ツアーの参加者募集

舞鶴市

京都府舞鶴市は、令和8年2月から3月にかけて、地域おこし協力隊への応募検討者を対象とした2泊3日の体験ツアー「おためし地域おこし協力隊」を実施します 。実際の活動現場である大浦地域でのフィールドワークを通じ、具体的な活動をイメージしていただきます。

■「おためし地域おこし協力隊」実施の背景

地域おこし協力隊制度は、都市地域から過疎地域等に生活の拠点を移した者が、自治体から委嘱を受け、地域協力活動を行いながら定住・定着を図る総務省の取組です 。舞鶴市では、令和7年10月より1名の隊員が活動を開始しています。

この度、新たに1名の隊員を募集するにあたり、応募前に現地の状況や活動内容を具体的に把握し、ミスマッチのない応募につなげることを目的として、本制度を活用した体験ツアーを企画いたしました。

■体験ツアーの概要とプログラム内容

本ツアーは2泊3日の行程で実施され、参加費は無料です（交通費および食事代は自己負担となります）。

1日目：現場を知る 「舞鶴ふるるファーム」の紹介を通じ、活動の拠点となる現場の状況を把握します。

2日目：地域を巡る 大浦地域全域を巡るフィールドワークを行い、漁村と農村の両方の風景が残る地域の特性を体感します。

3日目：未来を考える フィールドワークでの気づきを元に「自分ならここで何ができるか」という視点でアイデア出しを行い、アウトプットします。

■実施要項

実施期間：令和8年2月～3月

場所：舞鶴ふるるファーム（大浦地区全域）

対象者：舞鶴市地域おこし協力隊への応募に興味があり、地域要件に合致する方

運営：株式会社農業法人ふるる

募集詳細サイトURL：https://smout.jp/plans/27022