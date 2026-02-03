【無料共催ウェビナー】大規模サイト向け｜AI検索時代のデータベース型サイト戦略｜最新ログ解析で判明した、AIに「選ばれる」サイトの新条件（LANY×アイデアログ）を2/10(火)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料共催ウェビナー】大規模サイト向け｜AI検索時代のデータベース型サイト戦略｜最新ログ解析で判明した、AIに「選ばれる」サイトの新条件（LANY×アイデアログ）を2/10(火)に開催いたします。

ChatGPTなど生成AIの普及により、ウェブサイトのアクセスログには今、ある異変が起きています。

AIは「東京でリモート勤務もOK、未経験でもできる経理の仕事はある？」といった非常に細かい条件や、「おすすめの旅行先は？」といった曖昧な質問に対し、ユーザーへ回答するための「信頼できるソース」を常に探しています。

こうしたAI検索の特性において優位性を持っているのが、多くの条件に合致するロングテールキーワード対策をしやすいデータベース型サイトです。

本ウェビナーでは、最新のAI botログ解析の結果からデータベース型サイトの性質を活かした「AI検索時代の勝ち筋」を具体的事例とともに解説。

最初にLANYから大規模サイトのLLMO対策と、最新ログ解析から見えた「AIに選ばれるサイトの条件」を解き明かし、さらにアイデアログ森山氏からは、AIの思考を先回りして「最適な回答」となるページを提示するAI時代のロングテールキーワード戦術を公開します。

「ただページを増やすだけのSEO」では、AIからの流入を逃しかねません。

AIが読み解きやすい情報構造と、2026年の検索市場をリードするための具体的なステップをお伝えします。

開催日時

2026年2月10日（火）12:00～13:00

ウェビナー内容

- オープニング- 第1部（LANY 竹内）：- - 「最新ログ解析から読み解く、AI検索時代のデータベース型サイト戦略」- - なぜAI時代に「超ロングテール」が最強の武器になるのか- - 実際のアクセスログから見えた「AI bot」の動き- - 生成AIが読み解きやすいページ構成- 第2部（アイデアログ 森山氏）：- - 単一検索から「複合検索」の時代へ、ユーザーニーズを面で捉えるデータベース型サイトのLP生成戦術- - ユーザーニーズに対応するページを用意していく事が、AI時代にも重要- - 曖昧なユーザーニーズに応える一覧ページをどのように用意していくか- - 「常に最新で正しい」情報を届けるデータベース型サイトの強み- Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-02-10

参加費

無料

定員

500名

申込締切

2026年2月10日（火）11時59分

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼週に数回、国内外の最新のSEO情報を配信する無料メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag

▼週に1回社員が持ち回りで社内の様子などを発信している、採用メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag_recruitment

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp