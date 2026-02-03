犬や猫も「専用ドライヤー」を使う時代到来！？

ペルシア株式会社

プレミアムペットフード「PELTHIA（ペルシア）」（ペルシア株式会社、所在地：大分県日田市）は、新しくペットケアブランド「Lumoa（ルモア）」を立ち上げ、第一弾としてペット専用ドライヤーを公式サイト（https://lumoa-shop.jp/）にて発売しました。

ペットケアブランド「Lumoa」ルモア(https://lumoa-shop.jp/)

洗練されたデザインは、暮らし自然に溶け込み、確かなクオリティは、日々の安心を支えます。

ルモアは、ペットと人がともに輝く生活をつくるためのブランドであり続けます。

ブランド名の意味

Lumo：フィンランド語で魔法、きらめき

a：一つの小さな命

近年、ペットは「飼う存在」から「家族の一員」へと位置づけが変化し、

食事や医療だけでなく、日常のケアにおいても安全性や快適性が強く求められるようになっています。

一方で、シャンプー後のドライ工程では、いまだ多くの家庭で人用ドライヤーが代用されているのが実情です。

しかし、人用ドライヤーは本来、人の皮膚・聴覚を前提に設計されており、

ペットにとっては高温によるやけどリスクや大きな音による恐怖・ストレスといった課題が指摘されています。

こうした背景を受け、Lumoaは「ペットには、ペット専用のドライヤーが必要なのではないか」

という問いから、本製品の開発に至りました。

高濃度イオン ペットドライヤー

19,900円（税込）

販売ページはこちら(https://lumoa-shop.jp/products/lumoa-pd)

※初回販売分の在庫は、限りがございますので、お求めの方はお早めに。

■ 「速く乾く」のに、「やさしい」--ペット専用設計という発想

Lumoa ペットドライヤーは、ペットの身体特性と行動特性を踏まえ、以下の特長を備えています。

パワフルな大風量速乾

大風量速乾で、一般的な人用ドライヤーと比較しても、ドライ時間が1/3に。

台風並みの風速21m/秒ですぐに乾かします。

風速は、三段階の調節が可能です。

高濃度イオンを直接噴射

高濃度イオンをドライの度に直接噴射します。

おうちでサロン帰りのようなふわツヤを実感できます。

安心の低温、静音設計

人用ドライヤーの多くは、温度が高く、ペットにとっては、とてもストレスですし、危険です。

また、音を怖がる子も多いので、やかんの沸騰音と同じ音量の74dB設計となっております。

高橋伸枝氏日本を代表するトリマー高橋氏も絶賛

JPFペットスタイリストショー優勝

全国トリミング競技会 アーティスティック賞

など多数受賞

まず、風量がしっかりしているので乾かす時間が大幅に短縮でき、ワンちゃんへの負担が少ない点が大きな魅力です。風量は3段階で調整でき、背中から足にかけては強め、首元や顔まわりは弱めに設定することで、わんちゃんも嫌がらずに快適に使用できました。

温度も3段階の切り替えが可能で、高温でも皮膚や被毛に優しい設計。プードルではふんわりとした立ち上がりのある仕上がりに、長毛のワンちゃんではサラサラで艶やかな仕上がりになり、どちらも手触りがとても良く高品質な仕上がりを実感できました。

「時短」「仕上がりの美しさ」「皮膚・被毛への優しさ」のバランスが取れた、とても優秀なハンドドライヤーでした。お家での日常のケアからサロンワークまで幅広く活躍できる製品だと思います。

ペットケアは「代用品」から「専用品」へ

これまで当たり前とされてきた「人用製品の代用」というケア方法から、

ペットの特性に合わせた専用品を選ぶ時代へ。

Lumoaは、日々のケアを「我慢させる時間」ではなく、ペットと飼い主が安心して向き合える時間に変えることを目指しています。

ペットも専用ドライヤーを使う時代到来。

Lumoaは、ペットケアの新しいスタンダードを提案してまいります。

【卸・大量注文について】

高濃度イオン ペットドライヤーは、ペットホテル様、トリマー様への販売も行っております。

詳細は、お問い合わせくださいませ。

<連絡先>

Mail: mkt.all@pelthia.jp

Tel: 03-6625-4828

【ペルシア株式会社について】

【会社概要】

■社名：ペルシア株式会社

■本社所在地：

〒877-0011大分県日田市中城町2番30号

■東京オフィス：

〒150-0013東京都渋谷区恵比寿4-20-4

恵比寿ガーデンプレイス PORTAL POINT

■代表取締役：合谷賢幸

■事業内容：ペットフード製造

■設立： 2024年

■HP：https://shop.pelthia.jp/(https://shop.pelthia.jp/)

