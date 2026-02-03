株式会社Picaro.ai

Amazon広告の運用最適化を牽引する株式会社Picaro.ai（本社：神奈川県、以下Picaro.ai）は、カナダ・トロントを拠点とするグローバル・デジタルエージェンシー「gigi」との戦略的業務提携を締結いたしました。

本提携を記念し、2026年4月のAmazon「Prime Video広告（以下、PVA）」ローンチに合わせ、「PVAおよびAmazon DSPの統合運用手数料を2ヶ月間無料」で提供する先行導入支援キャンペーンの受付を、2026年2月上旬より開始いたします。

■ 提携の背景：世界基準の動画マーケティングを日本市場へ

2026年4月より本格始動するPVAは、Amazonの膨大な購買データとエンターテインメント視聴データを掛け合わせた、次世代のフルファネル広告ソリューションです。

Picaro.aiは、先行市場である北米で圧倒的な実績を持つgigi社と提携することで、最新の動画最適化メソッドと精密なデータ運用を融合させた戦略を日本国内のブランドへ提供いたします。今回のキャンペーンを通じて、最新のAmazonマーケティングをいち早く体験し、ビジネスを次のステージへと引き上げる機会を支援いたします。

■ 【先着10社限定】提携記念・特別支援キャンペーン概要

本プロジェクトは、Picaro.aiとgigi社のリソースを最大限に活用し、日本国内における確実な成功事例を創出するための特別企画です。PVAとDSPの相乗効果を最大化したい企業様を対象に、以下の特典を提供いたします。

■ 本キャンペーンによるメリット

■ 今後の展望

- 特典内容： 「Amazon DSP」および「Prime Video広告」の運用手数料を2ヶ月間 0円にて提供- 募集数： 先着10社限定（社内審査を経て決定）- 受付開始： 2026年2月上旬より- 受付締め切り：2月末- 運用開始： 2026年4月上旬から順次（PVAの提供開始に準ずる）※多数のご応募があった場合の開始順は、当社の方で決定させていただきます。- 認知と獲得の統合管理： PVAによる認知獲得から、DSPによる精密なリターゲティングまでを一気通貫で管理。データの乖離を防ぎ、広告投資がストア全体の成長にどう寄与したかを可視化します。- グローバル基準の最適化： gigi社が培った北米の先行事例を基に、視聴完了率の高いクリエイティブ分析やセグメント設計を即座に日本国内の運用に反映します。- フルファネルでのブランド成長： 「動画を流して終わり」ではなく、その後の購買行動までを繋げ、ブランドの長期的な成長基盤を構築します。

Picaro.aiは、gigi社との強固なパートナーシップを通じ、今後も北米の最先端マーケティング手法を日本市場へスピーディーにローカライズしてまいります。PVAという新たなフロンティアにおいて、国内企業のブランド価値向上と持続的な売上拡大に寄与してまいります。

【株式会社Picaro.ai(https://picaro.co.jp)について】

株式会社Picaro.aiは、日本発のブランドをアメリカやヨーロッパを中心とした世界のAmazonで販売・展開する際の、アカウント運用代行およびコンサルティングサービスを提供する法人として、2018年に設立。現在、数多くの国内・海外Amazonアカウントを運用しています。

代表取締役はAmazonに10年在籍し、その後中国越境ECのネットイースコアラの日本法人代表を歴任、数多くのAmazon関連企業やEコマース企業の顧問を務める下平季位。

会社概要

社名 ：株式会社Picaro.ai

代表 ：代表取締役 下平 季位

設立 ：2021年6月1日

業務内容：

・Amazon売上拡大支援ツール Picaro.ai

・国内・国外Amazonアカウント運用代行サービス

・広告運用代行サービス

・Prime Video広告 及び DSP運用代行サービス

・ベンダーFBA在庫リカバリーサービス

URL：https://picaro.co.jp (https://picaro.co.jp)

【gigiについて】

https://gigico.ai/

US市場を中心に、Prime Video Adsを含むAmazon DSP運用で実績を持つAIメディアマネージャー。 広告運用における分析・判断・最適化をAIが担う新しい運用モデルを提供。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Picaro.ai 広報

E-mail：picaro.ai.pr@picaro.co.jp