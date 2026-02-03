【週刊台湾ビジネスニュース】米国と相互関税15％、台北101モール業界首位、セブンイレブン2000元のコーヒー、自転車輸出額が28％減、三井オーシャンフジ台南に【2026/01/26号】

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾の市場動向や産業情報を配信する「週刊台湾ビジネスニュース」を発行するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市、代表：吉本康志）は、2026年1月第4週の台湾ビジネス重要ニュースをまとめましたのでお知らせいたします。

今週のトップニュースは、米国と台湾の間で合意された歴史的な関税交渉です。相互関税率の引き下げと共に、台湾企業による巨額の対米投資が約束され、世界の半導体サプライチェーンに大きな構造変化をもたらす見通しです。

【トップニュース】米台関税交渉が合意、台湾企業は2,500億ドルを対米投資へ

米国商務省と台湾政府は1月15日、相互関税交渉が合意に達したと発表しました。これにより、半導体やAI（人工知能）サーバーを含むハイテク産業のサプライチェーン再編が加速します。

＜合意の主要ポイント＞

・関税率の引き下げ

・分野別優遇措置

・2,500億ドルの投資公約

・「台湾モデル」の輸出

https://www.ys-consulting.com.tw/news/126411.html

台湾の最新ビジネス情報をお伝えする、週刊台湾ビジネスニュースです。

https://www.youtube.com/watch?v=W8mUCQND2AM

・今週のヘッドライン

【その他】米国と相互関税15％で合意、2500億ドル投資へ

【商業】台北101モール2025年売上高が業界首位に

【商業】セブンイレブン2000元のコーヒー販売へ

【製造】自転車の25年輸出額が28％減

【運輸】三井オーシャンフジ、台南に初寄港

