【ミニ保険】第12回少額短期保険の日記念イベント　開催のお知らせ

一般社団法人　日本少額短期保険協会


２００６年に誕生した少額短期保険は今年、２０周年を迎えます。


節目の年となる今回のイベントの目玉企画は、「生成AIの進歩×少短における活用」と題して、


一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 鈴木秀弥氏をお招きして、生成AIの最前線や少短会社の


活用事例をパネルディスカッション形式でお届けいたします。




【ご登壇者】


・一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA） 協議員 鈴木秀弥氏


・MICIN少額短期保険株式会社


・少額短期保険ハウスガード株式会社



【一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）】


2023年5月に設立し、生成AIの社会実装に向けて、生成AIパスポート（人材育成）を軸としたサービスを展開。


HP：https://guga.or.jp/



【鈴木秀弥氏 ご経歴】


株式会社Ippu Senkin代表取締役社長


京都大学大学院卒業後、2020年に野村総合研究所へ新卒入社。


金融機関のお客様を中心に、AI/DXをテーマに多数のコンサルティングプロジェクトを経験。


金融機関に常駐し、自らAI開発～本番運用までを実装。


2024年に株式会社Ippu Senkinを創業。大手クレジットカード会社にオンプレミスLLMを導入し、


与信業務効率化を支援。


金融活用データ推進協議会にて公開された「金融生成AI実務ハンドブック」の執筆者。


HP：https://ippu-senkin.com/



●記念イベント申し込みURL


https://ws.formzu.net/fgen/S58023201/


申込締め切りは２０２６年２月２６日（木）です。



プログラム

1．おもしろミニ保険大賞コンテスト　入賞作品の発表


「あったらいいなこんな保険」、「ありそうでなかったこんな保険」のアイディアを広く一般の方から募集して優秀作品を決めるコンテスト。毎年、１,０００通を超える応募があり、応募された作品の中から実際に商品化されたアイディアもあります。


　応募用特設サイト：https://www.campaign0302.com/



2．少額短期保険大賞　発表
２０２５年３月～２０２６年２月末までに販売された商品の中から、『もっとも少額短期保険らしい』


商品を少額短期保険会社の投票によって決めるコンテスト。


少額短期保険会社が選ぶ今年No.１商品は！



3．パネルディスカッション -生成ＡＩの進歩 × 少短における活用-


あらゆる業界や分野にて、生成ＡＩの普及が進んでいる現在、少数精鋭での経営を行っている


少額短期保険会社においても生成ＡＩを活用して、業務の効率化を行っています。


一般社団法人生成ＡＩ活用普及協会 協議員 鈴木秀弥氏をお招きして、生成ＡＩの最前線や少額短期保険会社における活用事例などをお届けします。



開催概要

■開催日時
２０２６年３月６日（金） 15：00～17：00（受付14：30～）


リアル会場とオンラインのハイブリッド形式で開催



■会場


コングレスクエア日本橋／東京都中央区日本橋1丁目3－13 ホールA・B
https://congres-square.jp/nihonbashi/access/



■オンライン


Ｚｏｏｍウェビナー



■参加費


無料



■申し込み方法■


専用フォームからの申し込み


https://ws.formzu.net/fgen/S58023201/


申込締め切りは２０２６年２月２６日（木）です。




多くの皆様のお申し込みをお待ちしております。