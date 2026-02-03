【地方中小企業のAI活用を“まずは小さく”支援】月額3万円・手数料0円でAI専門人材に相談できる「Spot AI」サービス開始

合同会社SKONE

合同会社SKONE（本社：大阪市、代表：大谷成）は、AI副業人材マッチングプラットフォーム「Spot AI（スポットエーアイ）」のサービス提供を開始しました。

Spot AIは、生成AIの活用や業務効率化に関心はあるものの「社内に詳しい人材がいない」「高額なコンサルを依頼する余裕がない」といった理由で導入に踏み出せない企業に対し、月額3万円（税別）のみで利用でき、採用手数料（成功報酬）0円でAI人材に直接相談・依頼できる場を提供するサービスです。

中小企業が「まずは試す」「小さく始める」ための継続しやすい料金体系と仕組みで、AI活用の第一歩を支援します。

背景：AI導入に踏み出せない地方中小企業の現状

地方中小企業の生成AI導入率はわずか約1割に留まっています。

生成AI（ChatGPTなど）が急速に普及する一方、「何から始めればいいかわからない」「社内に詳しい人材がいない」といった声が現場では多く、導入が進まない要因となっています。

特に都市部から離れた中小企業ほどIT人材の確保が難しく、「数百万円規模の投資は現実的でない」「まずは小さく試したいが相談相手がいない」といった事情からAI活用を模索しながらも足踏みしているケースが少なくありません。

実際、生成AIを導入できている地方企業はわずか9.9%にとどまり、多くの企業が「効果が見えない」「人材がいない」という課題を抱えています。

一方で経営者の3人に1人は「このままではAI時代に取り残される」と不安を感じているとのデータもあり、地方の中小企業にとってAI活用への第一歩を踏み出す支援策が急務となっています。

こうした現状を踏まえ、Spot AIは地方を含む中小企業の“最初の一歩”を後押しすべく企画されました。

地方の中小企業こそAIを活用して競争力を高めていかなければなりませんが、現場では何から始めて良いかわからないという声が多く聞かれます。

Spot AIは、そうした企業が自社に合った形でAI活用を小さく始められる“最初の一歩”を提供したいという思いからサービスをスタートしました。

Spot AIの特徴

月額3万円のみで利用可能、採用手数料0円

Spot AIは月額利用料3万円（税別）のみで利用でき、マッチング後の成功報酬型手数料は一切不要です。

企業と副業AI人材が必要に応じて直接契約できる仕組みのため、中間マージンを気にせず柔軟な契約形態を取れます。

高額なコンサルティング契約を結ぶ余裕がない企業でも、小規模な予算で気軽に専門知見を導入することが可能です。

“AIエンジニア以外”も含む幅広いAI人材が登録

Spot AIには機械学習エンジニアだけでなく、生成AIの現場活用に長けた多様な人材が登録しています。

たとえば、生成AIの活用支援（プロンプト設計）、文章作成や資料まとめ、業務効率化・DX推進、チャットボット導入支援、社員向けAI研修、ノーコード開発（Bubble等）といったスキルセットを持つ人材です。

現在、約80名の副業人材が事前登録済みで（2026年2月時点）、企業のニーズに合った人材を幅広い選択肢の中から見つけることができます。

「案件が固まっていない段階」から相談OK

具体的な導入案件や要件が決まっていなくても、気軽に専門人材へ相談から始められるのも特長です。企業側は現状の業務課題や困りごとを伝えるだけで、「AIでどこが改善できるか」「何から手を付けるべきか」といったレベルから議論できます。

いきなり大掛かりなプロジェクトを立ち上げる必要はなく、専門家と対話しながら最適な進め方を検討できるため、初めてのAI活用でも安心です。「まずは相談してみて、小さく試し、手応えを見ながら拡大していく」という段階的なアプローチを支援します。

想定される活用シーン（例）

生成AIの社内活用支援（社内ガイドライン作成、プロンプトの整備、定着化支援）

定型業務の効率化（各種資料やメール文面の作成・要約、自動議事録作成などルーチン業務の自動化）

問い合わせ対応の高度化（社内FAQ整備やチャットボット導入による問い合わせ対応の効率化）

業務フロー改善・DX推進（既存ツールの活用支援やRPA導入など業務プロセス自動化の支援）

ノーコード×AIによるアプリ開発（プログラミング不要ツールとAIを組み合わせ、小規模な業務アプリを構築）

※上記は一例です。企業の業種や規模、課題に応じて様々な活用方法が考えられます。「自社ではAIを使って何ができるのか分からない」という段階からでも、Spot AIを通じて専門人材と一緒に可能性を探ることができます。

今後の展望

Spot AIでは今後、企業・人材双方の利用体験を向上させながら、以下の取り組みを進めていく計画です。

中小企業におけるAI活用事例の蓄積

本サービスを通じた成功事例を集め、地方の中小企業でも再現性のあるAI導入モデルを明文化。事例は参加企業間で共有し、横展開できるナレッジとして蓄積します。

業界別・業務別の導入テンプレート整備

よくある業種・業務の課題パターンに応じて、最適な生成AI活用法やツール導入例をテンプレート化。テンプレートを活用することで、AI導入のハードルをさらに下げることを目指します。

AI副業人材ネットワークの拡充

地方在住の専門人材や、副業で知見を提供したいAI人材のさらなる登録を促進。人材コミュニティを強化することで、マッチング精度を高めるとともに地方企業への継続的なサポート体制を整備します。

これらを通じて、「中小企業でも当たり前にAIを活用できる環境」を整え、日本全国どの地域の企業であってもデジタル化・DXの恩恵を享受できる社会を目指します。

サービス概要

サービス名：Spot AI（スポットエーアイ）

内容：AI副業人材マッチングプラットフォーム

利用料金：月額3万円（税別）

採用手数料：0円（成功報酬なし）

サービスURL：https://spotai.jp/company-lp

会社概要

会社名：合同会社SKONE

所在地：大阪府大阪市港区八幡屋2丁目3-27

代表者：大谷 成

設立：2024年7月

事業内容：AI・IT領域におけるプラットフォーム運営、DX支援事業

主なサービス：副業AI人材マッチングサービス「Spot AI」運営

問い合わせ先：合同会社SKONE（Spot AI事業担当）

Email：s.otani@skone-it.com