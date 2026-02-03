【導入事例】マッシュスタイルラボ、初のブラックフライデーで診断施策を実施

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近藤広幸）様への取材記事を、弊社HPに掲載いたしました。

■導入の背景

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1136/初のブラックフライデーを「盛り上げながら、売上にもつなげたい」

マッシュスタイルラボ様にとって、ブラックフライデーは初の取り組みでした。限定商品を用意する一方で、以下の課題がありました。

- 施策全体をどう盛り上げるか- 限定商品をどう購買につなげるか- 複数ブランドを展開する企業として、認知も同時に高めたい

一方で、価格訴求に偏りすぎると、ファッションブランドとして届けたい「ワクワク感」や「楽しさ」が薄れてしまう懸念もあり、体験を起点に商品へ出会える手法として診断コンテンツに着目しました。

■施策概要

診断体験から、ブランドと商品の自然な出会いを設計

実施したのは「今日はどんな気分？とっておきのワンピース診断！」。

ユーザーが気分や日常の行動に答えることで、自分に合ったブランドとワンピースに出会える診断体験を設計しました。

主な施策設計は以下の通りです。

- 診断体験 → 結果ページで「おすすめブランド」を提示- ブランド理解を促した上で、商品画像に触れる設計- 限定ワンピースに加え、ブランド内のおすすめ品も併せて紹介- 告知はXを中心に、ブランド特性に応じてInstagramストーリーズなども活用

いきなり商品を提示するのではなく、納得感を持って選んでもらう導線を意識しています。

■数値的成果

アプリDL数が前年同期間比 約1.4倍に

ブラックフライデー施策全体を通じて、公式アプリのダウンロード数は前年同期間比で約1.4倍に増加しました。

診断ページおよび結果ページにはアプリDL導線を設置。診断・SNS・キャンペーンなど複数施策が連動した結果として、アプリ接点の拡大に貢献しました。

また、診断結果の傾向と限定ワンピースの販売動向を照らし合わせると、診断で多く表示されたブランドの商品が好調に推移していた点も確認されています。

■想定外の効果

社内外で生まれた、新たな「気づき」

施策後、社内スタッフからは「普段選ばないブランドが診断結果に出て面白い」といった声も上がりました。ブランド横断型の診断だからこそ生まれた反応です。

こうした体験は、ユーザーにとっても「知らなかったブランドとの出会い」を生み、ブランド認知の広がりにつながる可能性を感じさせる結果となりました。

■今後の展望

診断×キャンペーンで、さらなる効果創出へ

次回は、診断単体ではなくプレゼント企画やSNS施策と組み合わせた活用を検討。ブラックフライデーなどの大型施策では、より購買につながる設計を目指していきたいとのことです。

■まとめ

診断で「楽しさ」と「購買導線」を両立

今回の取り組みでは、診断という体験型コンテンツを活用し、楽しさを入口にブランド・商品への理解と購買導線を両立させました。また、制作代行の活用が、現場負担を抑えながらの進行を可能にしました。

短期間でも企画を形にできる「クロワッサン」を活用することで、初のブラックフライデー施策における新たな選択肢となっています。

貴社でも「値引きだけに寄せないキャンペーン設計」に、クロワッサンを取り入れてみませんか？

