スウェーデンのナノ精度ピエゾモーションテクノロジー企業 Acuvi が日本法人「Acuvi 株式会社」を設立。

ナノ精度のピエゾモーションソリューションを専門とするスウェーデンのテクノロジー企業 Acuvi AB（本社：スウェーデン・ウプサラ ） は、日本法人 Acuvi 株式会社 を設立し、新たに東京営業所を開設しました。欧州と米国に続き、アジアで初となる本拠点の拡充により、Acuvi はアジア市場への長期的コミットメントと、主要なハイテク分野における顧客およびパートナーへの支援体制をさらに強化します。

新たに開設される東京営業所は、医療技術、半導体、ラボオートメーションなどの産業を対象とし、アジア地域全体におけるAcuviのサービス組織およびアプリケーションエンジニアリング機能をサポートします。



Acuvi AB CEO の Nils Sjoholm は以下のように述べています。

「日本に直接拠点を構えることで、地域のディストリビューターへのサポートをこれまで以上に迅速に提供でき、エンドユーザーとの共同開発も進めやすくなります。このアプローチは他地域でも成功しているものです」



日本法人および東京営業所の設立により、Acuviは日本国内の既存顧客への製品供給の迅速化、現地での技術サポート、そして設計支援を強化します。また、アジア全域における新規プロジェクトや長期的なパートナーシップの創出機会も見込んでいます。

日本法人 Acuvi 株式会社の代表取締役であり、日本およびAPACビジネスで約20年の経験を持つ Marcus Hedenskog は以下のように述べています。

「日本は、卓越したデザイン文化と高度な製造技術で知られています。Acuviのピエゾモーションソリューションは、ナノ精度の制御とコンパクトな形状を兼ね備えており、性能と信頼性が求められるアプリケーションに最適です。お客様の装置に当社のソリューションを組み込むことでより高い精度とパフォーマンスの向上を実現できます。」



Acuvi について

当社の特許取得済み多層圧電アクチュエータと超音波モーターにより、1ナノメートルの精度と極めてコンパクトなソリューションを実現しています。この独自技術と高度なシステムにより、高精度が求められる分野におけるさらなる進化を支えています。私たちは、ライフサイエンス計測機器、医療技術、診断、半導体、ロボティクスなどの多様な市場にサービスを提供しています。

Acuviは、欧州と米国、日本に現地拠点を持ち、本社はスウェーデン・ウプサラにあります。

Acuviの株式は Nasdaq First North Growth Market に上場しています。



ピエゾLEGS(R)精密リニアアクチュエータ医療技術、半導体、ロボティクスなど多様な市場にサービスを提供。