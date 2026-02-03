人材紹介特化型クラウド基幹システム「CAREER PLUS」が大幅アップデートを実装

～属人的な管理から脱却し、経験の浅いアドバイザーでも成果を出せる体制構築を支援～

株式会社ブレイン・ラボ

人材紹介会社向け業務基盤システム「CAREER PLUS（キャリアプラス）」（サービスサイト：https://careerplus-info.com/）を開発・提供する株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役：中江典博）は、情報の「可視化」と「共有」を軸とした大規模な機能アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、検索・一覧画面の統合に加え、新たに「ラベル機能」と「検索条件保存（ドライブ機能）」を搭載。これまで各アドバイザーの「感覚」や「記憶」に頼っていた候補者の掘り起こしや求人管理を、データに基づき組織全体で効率化します。

転職意欲の高い求職者や、選考通過率の良い求人を瞬時に判別できる状態を作ることで、成約までのプロセスを個人・組織の両面でコントロール可能にします。

■ アップデートの背景： 「埋もれた資産」を確実に成約へ繋げるために

人材紹介の現場では、データベースが膨大になる一方で、「どの候補者に今アプローチすべきか」「どの求人を優先して提案すべきか」という判断が各担当者の経験に依存し、本来成約に至るマッチングを取り逃してしまう課題題がありました。

また、成約率の高い求人や候補者の見極めがベテランのノウハウに偏り、新人への教育や成果の標準化が難しい側面もあります。

今回のアップデートは、単なる情報の管理に留まらず、現場が「今、誰に、どの求人を提案すべきか」を迷わず判断し、成約への最短ルートを特定することを支援するために設計されました。

■ 成約への最短ルートを導き出す「3つのアプローチ」

1. 「今、動くべき案件」を逃さない。成約可能性が高い層への集中を可能に

求人には「注力案件」「選考通過率：高」、候補者には「転職意欲：高」といった現場の温度感を反映した独自のラベルを付与できます。詳細なセグメント分けにより、「まずは通過率の高い求人から提案する」「意欲の高い層に絞って一斉打診する」といった、戦略的な優先順位付けが組織全体で可能になります。

2. ベテランの「ノウハウ」を仕組み化。新人の即戦力化と応募獲得を加速

「特定スキルの休眠候補者」や直近で「書類通過実績ある求人」「採用温度感高い求人など、成果に直結する検索条件を保存・共有できます。ベテランコンサルタントが持つ「成約に繋がりやすいコツ」を誰もが再現できるため、経験の浅いアドバイザーでも迷うことなく、効率的な業務が開始できます。

3. 確認作業のロスを削り、提案時間を最大化。「個々の役割」に合わせて情報を最適化

候補者のフォローを優先するCAなら「最終アクション日」、求人の進捗を追うRAなら「現在の選考ステータス」、組織全体の動きを追うマネージャーなら「KPIの達成進捗」というように、役割によって注視すべき情報は異なります。一人ひとりの業務に合わせ、必要な項目のみを一覧画面に最適化。情報を探すための画面遷移やスクロールの時間を最小限に抑えることで、事務的負荷を軽減し、提案活動といった「売上に直結する時間」を最大化します。

■ 現場で生まれている「勝ちパターン」活用事例

【事例1】人材紹介会社 A社様

- 課題： 過去にエントリーがあった「休眠候補者」への再アプローチが属人化しており、本来成約に繋がるはずの層がデータベース内で埋もれていた。- 成果： 意欲や属性を詳細にラベル付けし、セグメントごとに最適な掘り起こしリストを作成。効率的な打診が可能になったことで、眠っていた資産からの決定数が大幅に増加。

【事例2】人材紹介会社 B社様

- 課題： マッチングの判断軸が担当者ごとにバラバラで、新人教育に時間がかかるだけでなく、成約率の低い検索条件に時間を費やすなどのロスが発生していた。- 成果： マネージャーが「成約実績の高い検索条件」を検索条件保存機能で共有。新人がその条件を呼び出すだけで、ベテランと同様のマッチングが出来て、候補者の応募獲得、打診増につながり、組織全体の効率が向上。

【事例3】人材紹介会社 C社様

「CAREER PLUS」今後の展望

- 課題： 各担当者の進捗がブラックボックス化しており、成約の可能性が高い「有望候補者」と「注力求人」のフォロー状況が不透明であり機会損失が生じていた。- 成果： 一覧画面をカスタマイズし、特定のラベルが付いた、有望候補者、注力求人の「進捗」と「滞留」がリアルタイムで可視化。チーム定例で同じ画面を見ながら動くべき案件を即座に特定し、成約へ導くための指示・コントロールをすることで組織的なマネジメントが強化。

当社は「CAREER PLUS」を基盤に、情報の可視化と共有を軸とした、組織的な成約コントロールの仕組みをさらに進化させてまいります。

今後は、蓄積されたデータやノウハウをより直接的に成果へ繋げるべく、最適なマッチングを迅速かつ高精度に実現するための機能開発を推進し、属人的な経験に依存しないデータドリブンな意思決定と生産性向上を支援し、人材紹介会社の持続的な成長を支える「人材業界のインフラ」となることを目指してまいります。

「CAREER PLUS」について

「CAREER PLUS」は人材紹介ビジネスに特化した業務基幹システムシステムです。

求職者の募集から面談、紹介、内定、売上・請求管理まで、紹介業務に必要な情報を一元管理できる点が特長です。

導入実績は業界内でもトップクラスを誇り、大手人材紹介会社から成長中のスタートアップまで、幅広い企業にご活用いただいています。

