これまでにない沖縄の旅が誕生 琉球王国、再び。
沖縄・石垣島の旅行会社「ももと旅行社(https://travel.momoto.jp/)」から、 これまでの沖縄観光を超えた、新しい旅のかたちがリリースされました。
それは、かつて実在した王国・琉球の精神文化を食・娯楽・歴史という立体的な体験で再現する唯一無二のツアー。
観るだけ、学ぶだけでは終わらない。王国の世界観そのものに没入する、体感型・歴史エンターテインメントです。
王国の真髄は「武」ではなく「もてなし」にあった
450年にわたり、小国でありながら世界と堂々と渡り合った琉球王国。
その繁栄の礎にあったのは、武力ではなく、
礼・心・文化で相手を迎える“極上のおもてなし”の精神でした。
それこそが「ウトゥイムチ」。
本ツアーでは、参加者は単なる観光客ではなく、琉球王国の物語に招かれる存在として
王国の舞台を巡り、その精神世界に深く触れていきます。
小さな国・琉球が、相手を思いやり、心を尽くす「ウトゥイムチ」の精神で築き上げた、誇り高き琉球王国の時代の外交術。
これぞ琉球ガストロノミーツーリズム
- 王国の食が、いま再び甦る -
本ツアーの核となる体験のひとつが、
琉球料理伝承人によって再現される、琉球王国時代の食文化。
現代的にアレンジされた郷土料理ではなく、王国の思想や祈り、精神性を背景に持つ
『物語としての琉球料理』を厳選された泡盛とともに味わいます。
一皿ごとに紐解かれる歴史。香りとともに立ち上がる王国の記憶。
それは単なる食事ではなく味わうことで歴史に触れる、まさに「琉球ガストロノミー」の真骨頂です。
「琉球料理継承人」による現代に蘇るウトイムチ料理を堪能。
比嘉邸にて琉球泡盛と宮廷料理。沖縄実力 No.1の店主が語る、酒技術から酒器、600年の泡盛の歴史。
沖縄ナンバーワンの琉球史芸人・賀数仁然が誘う
- 笑いと感動とともに琉球王国へタイムスリップ -
本ツアーの案内人のひとりを務めるのは
沖縄ナンバーワンの琉球史芸人・賀数 仁然（かかず ひとさ）氏。
テレビ・舞台・講演などで圧倒的な人気を誇る賀数氏は史実に基づいた確かな知識を土台に
笑いと感動、そして物語性を織り交ぜながら琉球史を“生きた世界”として語る第一人者です。
その語りに触れた瞬間、参加者は自然と物語の中へ引き込まれ
まるで琉球王国の時代にタイムスリップしたかのような感覚を味わいます。
早稲田大学大学院人間科学研究科修了。自称マチグワーのプリンス。軽妙で奥深い語り口で、琉球王朝の文化と歴史を楽しく案内する。
沖縄の最高峰が集結
- 本物だけで構成された 特別な旅 -
本ツアーには琉球史、食文化、芸能、文化表現など
各分野で沖縄を代表する最高峰の担い手たちが集結。
大量消費型の観光では決して出会えない本物の技と精神に触れる時間が用意されています。
あえて少人数・完全予約制で実施するのは、一人ひとりが深い体験と旅を心に刻むため。
琉球士族は、芸能ができて当たり前。それはウトゥイムチ精神の神髄であるためです。国立劇場おきなわの若手芸能家より直接手ほどきを受け、琉球芸能を体得します。
国立劇場にて「子の会」による舞踊の手ほどきを。
「こんな沖縄ツアーに行きたかった」
- 新しい沖縄観光の到達点 -
・沖縄を何度も訪れているが、まだ本質に触れたことがない
・食も、歴史も、娯楽も、一流の体験を求めている
・知的で、楽しく、心が震える旅をしたい
そんな大人たちのための
これまでにない、最高峰の沖縄体験がここにあります。
江戸の天才絵師葛飾北斎も魅了した琉球の風景
ツアー概要
琉球王国、再び。
― いま、甦る王国の真髄“極上のおもてなし” ―
日時：2026年5月15日（金）～5月17日（日）
宿泊場所：ノボテル沖縄那覇
参加人数：15名
募集締め切り：2026年3月31日予定（満席の場合を除く）
※先着順、満席になり次第、募集終了。
料金：\250,000（税込）／お一人様
※那覇空港集合です。往復の航空券はご自身で手配をお願いいたします。
参加要項と募集型企画旅行条件書をご確認の上、申し込みください。
お電話でのお問い合わせ：050-1724-3692（定休日：日月 / 営業時間：10:00～18:00）
お申込み公式サイト
https://travel.momoto.jp/course/utuimuchi
※すでにご予約が入り始めております。
募集人数に限りがあるため、参加をご検討の方はお早めにどうぞ。
企画・主催：ももと旅行社（沖縄・石垣島）
お問い合わせ
ももと旅行社（村式株式会社石垣島事業部）
公式サイト：https://travel.momoto.jp/
私たちは沖縄で古くから受け継がれてきた「うとぅいむち (おもてなし) 」の精神を大切にし、
あなただけの特別な旅をお届けします。
石垣島・沖縄の美しい自然と文化に包まれながら、大切な時間をゆっくりと過ごす 。
豊かで心温まる旅 を、私たち「ももと旅行社」とともに体験してください。
