ギフトに贈りたい、AbHerï（アベリ）メンズジュエリーコレクション “自分らしく、本物を嗜む” 、復刻アイテムを含めて、2026年2月13日（金）発売

株式会社AbHeri【2026 AbHerï Collection】 自分らしく、本物を嗜む -Men ʼ s Jewelry-（上から） K18ch Ring \242,000 K18ch Ring \165,000 Pt Ring \319,000 K18ch Ring \418,000 Pt Ring \308,000 K18ch Diamond Ring \594,000

１つひとつ、物語をまとうAbHerï（アベリ）のメンズジュエリーコレクション。想いをたくし、お守りのように永く身に着けていただくために、素材にK18ゴールドやプラチナ、厳選されたダイヤモンドを採用し、細部に至るまで美しさを追求しています。

熟練の職人が丹念に仕上げることで、クラシックな佇まいの中にも、内側から輝きが放たれるような力強さを宿しています。

ご要望の多かったメンズサイズのリングを拡充し、ピアスは片耳販売をおすすめするなど、これまで以上に幅広い選択肢をご提供できるようになりました。

さらに、2月13日（金）には、復刻版のリングとペンダントトップが再登場。メンズコレクションのラインナップがさらに充実いたします。

バレンタインギフトやペアジュエリーとしてもふさわしく、また、ご自身の個性を表現し、本物を嗜むためのセルフギフトとしてもおすすめです。

復刻されるのは、中世ヨーロッパの「騎士」の鎖帷子（くさりかたびら）や盾のイメージから着想を得て、星〈希望〉、クロス〈守護〉、オリーブ〈平和〉といった、時代を超えて人々が想いをたくしてきたモチーフをあしらったジュエリーコレクション。

（上から） Pt K18ch Ring \396,000 Pt K18ch Diamond Ring \550,000 Pt K18ch Ring \396,000

鎖帷子をイメージし、繊細な線を実際にひと目ずつ丁寧に編み込んで仕上げたリングは、反対側に星が一粒輝くマットなデザインで、表裏異なるダブルフェイス仕様です。

クロスモチーフがはめ込まれた丸いプレートリングは放射状にラインが彫刻され、輝きと立体感を表現しています。

（左から ) Pt K18ch Diamond Pendant Top \198,000 K18ch Diamond Pendant Top \99,000 Pt K18ch Pendant Top \198,000 Pt K18ch Diamond Pendant Top \176,000

ペンダントトップ単体も複数販売いたします。これまでジュエリーに親しみのなかった男性でも、さりげなく取り入れやすい、シックで上品な輝きのシリーズ。

お手持ちのチェーンに合わせてお着けいただけるほか、メタルの存在感を味わえるチェーンもご用意しています。

さらに、ペンダントトップをご購入いただいた方には、シルバービーズをあしらったリアルレザーの特製紐をプレゼント。

シーンや気分に合わせて、さまざまなアレンジをお楽しみいただくことができ、ギフトにも最適です。

K18ch = K18 Champagne Gold（シャンパンゴールド） / Pt = Platinum（プラチナ） 価格は全て税込 * 金種によって価格が異なります

詳細を見る :https://abheri.com/collections/men-jewelry

直営店舗情報

〈AbHerï 銀座店〉

104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX（ギンザシックス）4階

〈AbHerï 大阪店〉

530-0011 大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館2階

〈AbHerï 福岡店〉

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-5-55 レソラ天神1階

店舗詳細 :https://abheri.com/pages/stores

ABOUT

東京のイーストサイドから発信するジュエリーブランド、AbHerї〈アベリ〉。

ラテン語の語彙、ab(～から、～へ)とheri（昨日）を組み合わせたオリジナルのブランドネームには、「過去を継承し、新しい挑戦を経て、未来へ創造する」という想いがこめられています。

ロゴの冠にある天秤（バランス）のイメージは、過去から未来へ一直線に続く時間軸を表し、

また、あらゆる選択肢、相反する要素の中から、常にベストバランスを選ぶ、というブランドの姿勢を象徴しています。

持つ人の想いが託されるジュエリーだからこそ、伝統から多くを受け継ぎ、時代の空気を生かしながら、未来に胸ときめくようなモノづくりをしていきたいと考えています。

ゆらゆら揺れる天秤がぴたりと定まるように、微妙なさじ加減にこだわり、

“懐かしいものを新しくつくり、新しくつくるものが懐かしい。”

そんなアベリらしいバランスを常に追求しています。

公式HP:https://abheri.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/abheri_official/

CONTACT

〈お客様からのお問い合わせ先〉

株式会社AbHerї

Mail: online@abheri.com

〈メディアからのお問い合わせ先〉

RED PR inc. 山口

Tel: 090-6112-1211

Mail: n@redpr.jp

本リリース掲載・内容に関するお問い合わせは RED PR へお願いいたします。