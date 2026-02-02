【日本初・採用オークション】株式会社ヒーロープロデュース設立

株式会社ヒーロープロデュース

株式会社ヒーロープロデュース（本社：東京都杉並区下高井戸1-26-17、代表取締役：西村康平）は、2025年11月21日に設立されました。

この新たなスタートは、誰もが自らの市場価値を再発見し、正当に評価される「働く人が主役（ヒーロー）になれる社会」を実現するためのものです。

私たちは、*日本初、対面プレゼン形式の「採用オークション」プラットフォームを通じて、これまでの採用市場に蔓延していた「選考の長期化」や「条件の不透明さ」という負を解消し、HR業界に全く新しいマッチングの形を提供することを目指しています。

事業内容

株式会社ヒーロープロデュースは、日本初の「採用オークション」プラットフォームを提供します。

私たちのターゲット市場は、スピード感のある採用を求める成長企業と、自らの市場価値を正当に評価してほしい求職者です。

事業戦略としては、以下の「1週間完結型」のオークション・モデルに重点を置いています。

・月曜日：求職者が自己PRをプレゼン形式で公開。

・当日中：参加企業が「評価年収」と「想い」を添えて即日入札。

・火曜日：評価年収上位5社を求職者へ開示。

・週内：マッチングが成立し、1社からの内定が確定。

従来の転職サービスにありがちな「有象無象のオファー」や「プロフィールだけでは伝わらない熱意」といった、企業・求職者双方の課題を、この透明性とスピード感のある仕組みで一挙に解決します。

今後の展望

「情熱を形に、挑戦を文化に。」

私たちは、この「採用オークション」という挑戦を通じて、単なるマッチングの効率化を超えた、新しいキャリアの在り方を提案します。

これまでの採用市場にあった「不透明さ」や「停滞感」を打ち破り、挑戦する人の情熱が正当な市場価値として評価される。そんな当たり前の未来を、このプラットフォームから創り上げます。

株式会社ヒーロープロデュースは、日本の採用現場に新たな活力を吹き込み、誰もが自らの「情熱を形に、挑戦を文化に」できるよう全速力で突き進んでまいります。

* 自社調べ（2026年1月時点） 日本国内における「公開プレゼンおよび入札（オークション）形式」を採用した転職・採用プラットフォームサービスとして

株式会社ヒーロープロデュース 代表取締役 西村 康平