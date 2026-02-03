成人式・卒業式、晴れの日のヘアセットは美容院が当たり前？予約難民”を救う第2の選択肢を提案

株式会社MYTエンタープライズ

株式会社MYTエンタープライズ（本社：神奈川県横浜市、代表：石川 輝美）は、2026年1月16日（金）、公式Xにて晴れの日のヘアセットに関するアンケートを実施しました。

アンケート調査について

アンケート実施期間：2026年1月16日(金)～1月22日(木)

アンケートURL：https://x.com/azul_yk_201/status/2012059553987482059

アンケート質問：特別な日のヘアアレンジはどっち派？

アンケート結果：美容院派：73.1% / セルフ派：26.9%

回答者からは、次のような声が寄せられました。

〇美容院派

・セルフでは難しい高度なヘアセットができる点に魅力を感じる

・自分ではできないオシャレな髪型になり、気持ちが高まる

〇セルフ派

・InstagramやYouTubeを見ながらアレンジを探すのが楽しい

・昔からヘアアレンジが好きで、自分で髪を整えることが多い

晴れの日ヘアの“当たり前”に潜む負担

美容院が“当たり前”になった晴れの日ヘア。

でも、心のどこかで感じている負担はありませんか？

卒業式や成人式などの晴れの日。

多くの人が「ヘアセットは美容院が安心」と考える一方で、予約の取りづらさや費用の高さに負担を感じている現実があります。

アンケート調査によると、晴れの日のヘアセットは7割以上が美容院を利用していることが明らかになりました。

卒業式や成人式など、一生の思い出に残る「晴れの日」。

こうした特別な日には、ヘアスタイルまで妥協したくないという想いが強く、美容院でのヘアセットが選ばれている実態が浮き彫りになっています。

理由として多かったのは、次のような声です。

＊自分で綺麗にまとめられる自信がない

＊特別な日だからこそ、クオリティを妥協したくない

＊セルフで“それっぽく”仕上げる方法がわからない

この結果だけを見ると、「美容院が正解」に感じるかもしれません。

選ぶ理由は「失敗したくない」「技術に自信がない」「特別な日だからクオリティを優先したい」など、納得感のあるものばかりです。

一方でこの結果は、単に“美容院が正解”という話ではなく、晴れの日が近づくほど準備が同時に集中し、予約が取りづらくなることで「本当は美容院に行きたいのに行けない」状況が生まれやすいという構造も示しています。

実際、美容院でのヘアセットは約8,000～12,000円、所要時間は約60～約90分（＋移動時間）。

さらに予約は数ヶ月前からの争奪戦になりがちで、式のあとに謝恩会など予定が続く場合はヘアスタイルを変えづらいという悩みも残ります。

ここにあるのは、本人の気合いや努力では埋めにくい負担です。

費用を抑えたい人、早朝の移動が難しい人、仕事や家庭の都合で予定が読みづらい人にとっては、準備のハードルが一気に上がり、結果として“卒業式難民”“成人式難民”のような形で、晴れの日の不安が増幅してしまいます。

そこで提案したいのが、“晴れの日セルフ”のセカンドオプション

美容院か、セルフか。

この二択で悩むのではなく、“第2の選択肢”があるだけで、準備はぐっとラクになります。

セルフ派の現実的なメリットは明確で、コストは約3,000円～（購入費用のみ）、所要時間は約10秒～約5分（自宅で完結）、予約は不要。

さらに式後の謝恩会では洋装に合わせてその場で付け替えができる柔軟性があります。

ただし重要なのは、「セルフ＝妥協」にならないこと。

たった1本で形が決まり、後ろ姿が締まり、写真でも“きちんと感”が出る--そんな道具があれば、セルフでも晴れの日にふさわしい完成度に近づけます。

私たちのかんざしは、その“仕上がりの底上げ”を狙ったアイテムです。

主役だけでなく、“花を添える側”にも。みんなで統一感をもって祝う新しいスタイル



もう一つ、私たちが提案したいのは、ライフスタイルとしての考え方です。

晴れの日は主役だけで完成するものではなく、家族や友人、恩師など「花を添える人たち」が集まって一つの儀式になります。

主役は美容院で完璧に整える一方で、周りの人は予約や費用の負担を抱えてまで同じ準備をするのが現実的ではない--そんなとき、セルフでも上品にまとまる“1本で完成するかんざし”があれば、立場に合わせて無理なく整えられ、集合写真でも式全体でも統一感が生まれます。

さらに最近は、卒業式での着物×洋服ミックスなど装いの自由度が増えています。

だからこそ、場に敬意を払いながら、忙しい現代の生活に合う形で「自分で整える」選択肢を持つことが、新しい晴れの日の常識になっていく--私たちはそう考えています。

美容院の価値を尊重しつつ、予約・費用・時間の壁で“整えたくても整えられない”人を生まないために。

晴れの日の不安を減らし、みんなで気持ちよく祝える未来のために。

かんざしセルフを“第2の選択肢”として提案します。

美容院派が7割でも、“選択肢”は増やせる

晴れの日ヘアは美容院が安心。

その価値は変わりません。

それでも、予約が取れない、費用が高い、当日が慌ただしい。

そんな不安が少しでもあるなら、“1本で完成するかんざし”は、セルフでも上品に整うセカンドオプションになります。

主役にも、花を添える人にも。

みんなが同じ空気で祝えるように、準備のストレスを軽くする新提案として--

今年の卒業式・成人式に「モダンかんざしセルフ」を、選択肢に入れてみませんか？

【当店のオススメアクセサリー】

ホタル玉かんざし ～夜空～

価格：1,760円～

素材：ガラス製

URL：https://item.rakuten.co.jp/azul/10000315/

金糸風とんぼ玉かんざし ～煌き～

価格：1,760円～

素材：ガラス製

URL：https://item.rakuten.co.jp/azul/10000323/

千花とんぼ玉かんざし ～可憐～

価格：1,760円～

素材：ガラス製

URL：https://item.rakuten.co.jp/azul/10000325/

千花とんぼ玉かんざし ～凜～

価格：1,760円～

素材：ガラス製

URL：https://item.rakuten.co.jp/azul/10000331/

■AZUL 楽天市場店について

私たちは、「贈る人と贈られる人の心に残るギフト」を世界中から厳選し、お届けしています。

お客様の声を起点に、暮らしに寄り添う品々と、新たな体験価値を提案しています。

世界には、地域によって異なる文化、手仕事の歴史、そしてその土地に根付いた美の哲学があります。

私たちはその尊さを深く理解し、敬意をもって紹介することを使命としています。

オーナーは20年以上にわたり、世界中を歩き、時代の移ろいとともに変化するニーズを見つめ続けてきました。

伝統と文化が息づく手仕事から、未来を感じるトレンドまで、幅広い商品を取り扱っております。

これまでに手がけた商品は1,000点以上。

買い付けだけでなく、独自の企画開発にも力を注ぎ、“まだ見ぬ価値”と“新しい使い方”を見出す提案を続けています。

文化を敬い、暮らしを豊かにし、贈る気持ちを形にする。

その想いを胸に、私たちはこれからも、皆さまの人生にそっと寄り添うギフトを提供してまいります。

社名： 株式会社MYTエンタープライズ

店舗名：AZUL 楽天市場店

本社所在地： 神奈川県横浜市中区元町2-80-17

代表取締役： 石川 輝美

事業内容： 雑貨の小売販売・卸売

設立： 2016年10月

HP：https://www.rakuten.co.jp/azul/

関連サイトについて

HP：http://mytenterprise.co.jp

EC：https://www.rakuten.co.jp/azul/

Instagram：https://www.instagram.com/azul_yk_201/

X：https://x.com/azul_yk_201

ひとつひとつ手作りのガラス玉はオンリーワンの美しさを後押ししてくれます。