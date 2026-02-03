「ショート動画屋さん」代表取締役の″池田 光″が結婚、″八重樫 光″へ改名！新たなパートナーシップで描く株式会社美手紙の第二創業期

株式会社美手紙

ショート動画制作市場で圧倒的な成長を続ける株式会社美手紙は、代表取締役である池田光の結婚に伴う氏名変更を発表いたします。今回の成婚を機に、代表者名は「八重樫光」へと刷新されます。公私ともに最強のパートナーシップを構築することで、クライアントの経営課題に直結するダイレクトレスポンスマーケティングの精度をさらに高め、業界に新たな価値を創造してまいります。

■代表としての「記号性」の欠如

変化の激しいショート動画業界において、経営者の顔が見えることは信頼の証です。しかし、一般的な苗字では、数多くの競合他社の中に埋もれてしまい、強烈なインパクトを残しにくいという課題がありました。代表の八重樫は、これまで累計売上1億円突破や180社以上の支援を実現してきましたが、更なる飛躍のためには、一度聞いたら忘れられない「記号としての名前」が必要だと痛感していました。また、企業理念である温もりある関係性を自ら体現する機会を模索していました。

■結婚と改名を機に最強の布陣へ

この度、代表の八重樫光は、創業時より経営を支えてきた取締役の八重樫由実と成婚いたしました。これを契機に「池田」から「八重樫」へと苗字を統一し、リブランディングを行います。公私ともにビジョンを共有するパートナーと一体となることで、経営判断のスピードを加速させます。単なる氏名変更ではなく、これを「第二の創業」と位置づけ、ショート動画を通じた顧客の売上最大化と、手紙のような深い情緒的価値を両立させる体制を盤石なものにいたします。

■深化するマーケティング支援

新体制となった株式会社美手紙は、これまで以上に「結果」にこだわります。ダイレクトレスポンスマーケティングの知見を活かし、1本2万円台という圧倒的なコストパフォーマンスを維持しながら、顧客のROAS改善や採用率向上に直結するショート動画を提供します。代表自らがリブランディングの当事者となることで、ブランド構築の難しさと喜びを再確認し、その知見をクライアントのSNS運用や広告戦略に直接フィードバックできる体制を強化しました。

↓代表八重樫が主となり実施したお客様への事例インタビュー

■全業界に対応する動画の力

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=CySISVEXg6c ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Bab0Uklmljw ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=YnzVs9aYklw ]

私たちは、人材紹介から製造業、小売業まで、あらゆる業界の課題を動画で解決してきました。苗字は変わりましたが、ショート動画制作にかける情熱と精度は変わりません。むしろ、新しい名前とともに心機一転、より一層の真心を込めて制作に励みます。代表自らが人生の大きな転機をオープンに発信することで、クライアントともより深い信頼関係を築けると確信しています。ここでは、私たちの制作力がもたらした具体的な成功事例をご紹介します。

■ブランドを再定義したい皆様へ

このリリースは、現状のマーケティングに限界を感じている方や、もっと自社の個性を世の中に浸透させたいと考えている経営者様にこそ読んでいただきたい内容です。ショート動画は、単なる広告手段ではなく、企業の「名前」や「想い」を届ける現代の手紙です。今の認知度に満足していない、もっと親しみやすく、かつ記憶に残るブランドへと進化したい。そんな願いを持つすべての企業様に、私たちの新しいエネルギーをお届けします。

■温もりを届ける一歩を共に

名前が変わっても、私たちが大切にしている「手紙のような温もり」は変わりません。むしろ、家族としての絆を得たことで、より一層、相手の心に寄り添うクリエイティブが生まれると信じています。八重樫光として歩み出すこれからの株式会社美手紙に、どうぞご期待ください。貴社のビジネスに、驚きと感動をもたらすショート動画の魔法をかけさせていただきます。まずは、新しくなった代表との無料相談から、その第一歩を始めてみませんか。

■株式会社美手紙について

社名：株式会社美手紙

設立：2022年11月25日

所在地：東京都港区三田5丁目18-3 ドエル三田701号室

代表者：代表取締役 八重樫光

資本金：9,950,000円

事業内容：ショート動画企画、制作、編集、管理／SNS広告運用／フランチャイズ企画・運営／ショート動画制作人材教育など

ショート動画制作について：https://bitegami.com/

ショート動画屋さんフランチャイズについて：https://bitegami.net/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社美手紙 広報担当

TEL：080-5080-5015

Email：info@bitegami.com

お問い合わせフォーム：https://bitegami.com/#contact