【愛知県名古屋市】春休みの学生必見！寒い日でも暖かくお洒落な屋内でお得にBBQが楽しめる。-学割3,300円の学生専用プランほか、お得なプラン特集

ウッドデザインパーク株式会社

名古屋市内で屋内BBQを楽しめるウッドデザインパーク野並店では、春休みの学生グループに向けて「学生専用パーティーコース 3,300円（税込）」を中心に、お得に楽しめるプランを展開中。寒さや天候に左右されにくい“屋内キャンプ”空間で、サークルの打ち上げ・卒業生の集まり・帰省した友人達とのパーティーはもちろん、テント席やコタツ席で過ごしやすい時間をご提供させて頂きます。

注目ポイント



学割コース：3,300円（税込）／全9品／滞在2時間30分／2名～

（学生証提示。忘れた場合は追加料金の案内あり）

学生向け飲み放題がお得：ソフトドリンク飲み放題無料、アルコール飲み放題は追加料金で利用可能（学生限定飲み放題クーポンとの併用案内あり）

食材を持ち寄れる「屋内持ち込みBBQ」：2,800円（税込）／ソフトドリンク飲み放題付き（期間限定で復活）

テント席×座敷席で“屋内キャンプ”気分：テント内でBBQできる席、座敷×ソファのゆったり席（春休み期間中は“こたつ席”としてもご案内）

キッズスペースあり／離乳食持ち込みOKで、家族の外食にも配慮

駅徒歩約8分＆駐車場約20台で集合しやすい

春休みの“遊び場探し”に、暖かい屋内BBQを楽しもう！

春休みは、友人と集まる機会が増える一方で「外は寒い」「天候が読めない」「準備が大変」という理由で外遊びを諦めがち。しかしウッドデザインパーク野並店では、冷え込む日でも屋内で過ごせる“屋内キャンプ”空間で、気軽にアウトドア気分でBBQを楽しめる場を用意しています。

【主役はこれ！】学割3,300円の学生専用「ボリューム満点パーティーコース」

春休みの学生に向けた目玉プランは、学割3,300円（税込）の学生専用コース。BBQ付きで全9品、滞在2時間30分と、打ち上げやパーティーにも使いやすい設計で、幹事さんも案内しやすいのがポイントです。

また５種類の味が選べてみんなで楽しくシェアできる「シェイキングポテト」や見た目も味も大満足な「BBQ串」、キャンプで食べたいスイーツNO,1のマシュマロ串など、学生の皆様に大人気のメニューをコースに取り入れました。



さらに学生限定の飲み放題クーポンもあり、ソフトドリンク飲み放題無料、アルコール飲み放題は1500円で利用できるため、“食べて飲んで大満足”をコスパ良く叶えます。

コース内容（全9品）

〈前菜〉枝豆/ 5種のフレーバーが選べるシェイキングポテト/ カラフルえびせん

〈BBQプレート〉ジューシーポークステーキ/ ビッググリルソーセージ/ WDPハーブチキン

厚切りワイルドベーコン/ 彩りBBQ串盛り（トウモロコシ、玉ねぎ、ピーマン、ブラックタイガー

〈デザート〉グリルで膨らむマシュマロ串

“推し食材”で盛り上がる：食材を持ち寄れる「屋内持ち込みBBQ」も

「さらにコスパよくBBQを楽しみたい」「好きな食材でBBQをしたい」そんなお客様には、屋内持ち込みBBQがぴったり。期間限定で屋内で復活し、お一人様2,800円（税込）、ソフトドリンク飲み放題付きでご案内いたします。

テント席・座敷（こたつ席）・キッズスペースで“みんなが過ごしやすい”

店内には、テント付きローテーブルで“キャンプ感”を楽しめる席があり、テントの中でお食事も可能。写真にも残したくなる“屋内キャンプ”の雰囲気を演出します。

また、コタツ×ソファのゆったり席は、グループ利用にもファミリー利用にも相性◎。

“ぬくぬく”過ごせるアウトドア風BBQをご提案します。

さらに、お子様連れでも安心のキッズスペースの設置が掲載されており、家族のお出かけにも使いやすい店舗です。

店舗情報

店名：ウッドデザインパーク 野並店

住所：名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14

アクセス：野並駅（名古屋市営地下鉄桜通線）4番出口より徒歩約8分

営業時間：11:00～22:00（料理L.O. 21:00／ドリンクL.O. 21:00）※BBQ受付最終19:30

定休日：火（1～2月は火曜休みとなる場合あり）

席数：総席数80席／最大宴会収容100名

駐車場：約20台

電話：052-893-5225

予約：ネット予約/電話予約 可能