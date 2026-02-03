LUNA EARTH ONLINEより、人気の桜モチーフの新作アクセサリーが1/29（木）種類豊富に入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
一足早い春気分に。
人気の桜モチーフアクセサリーの新作が種類豊富に登場しました。
商品名：桜ミニコーム
品番：LHA14-2512-4611
価格：\990（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2512-4611.html
商品名： 桜かんざし
品番：LHA10-2601-4990
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4990.html
商品名：バタフライ×桜クリップ
品番：LHA14-2512-4827
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2512-4827.html
商品名：桜バンスクリップ
品番：LHA10-2601-4466
価格：\990（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4466.html
商品名：桜オーバルバレッタ
品番：LHA14-2512-4582
価格：\990（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2512-4582.html
商品名：桜ネックレス
品番：LNE14-2512-0911
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2512-0911.html
商品名： 桜ネックレス
品番：LNE14-2512-0912
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2512-0912.html
商品名：桜リング
品番：LRG14-2512-1033
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2512-1033.html
商品名：桜リング
品番：LRG14-2512-1037
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2512-1037.html
商品名：桜×バタフライセットリング
品番：LSA14-2512-1417
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA14-2512-1417.html
商品名：桜イヤリング
品番：LER14-2512-2192
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2512-2192.html
商品名： バタフライ×桜イヤリング
品番：LER14-2601-2241
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2601-2241.html
商品名：揺れる桜チタンピアス
品番：LPC14-2512-4107
価格：\990（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC14-2512-4107.html
商品名：桜チャームチタンピアス
品番：LPC14-2512-4106
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC14-2512-4106.html
1/29（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/