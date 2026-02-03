LUNA EARTH ONLINEより、人気の桜モチーフの新作アクセサリーが1/29（木）種類豊富に入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

一足早い春気分に。

人気の桜モチーフアクセサリーの新作が種類豊富に登場しました。

商品名：桜ミニコーム

品番：LHA14-2512-4611

価格：\990（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2512-4611.html

商品名： 桜かんざし

品番：LHA10-2601-4990

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4990.html

商品名：バタフライ×桜クリップ

品番：LHA14-2512-4827

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2512-4827.html

商品名：桜バンスクリップ

品番：LHA10-2601-4466

価格：\990（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4466.html

商品名：桜オーバルバレッタ

品番：LHA14-2512-4582

価格：\990（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2512-4582.html

商品名：桜ネックレス

品番：LNE14-2512-0911

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2512-0911.html

商品名： 桜ネックレス

品番：LNE14-2512-0912

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2512-0912.html

商品名：桜リング

品番：LRG14-2512-1033

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2512-1033.html

商品名：桜リング

品番：LRG14-2512-1037

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2512-1037.html

商品名：桜×バタフライセットリング

品番：LSA14-2512-1417

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA14-2512-1417.html

商品名：桜イヤリング

品番：LER14-2512-2192

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2512-2192.html

商品名： バタフライ×桜イヤリング

品番：LER14-2601-2241

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2601-2241.html

商品名：揺れる桜チタンピアス

品番：LPC14-2512-4107

価格：\990（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC14-2512-4107.html

商品名：桜チャームチタンピアス

品番：LPC14-2512-4106

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC14-2512-4106.html

1/29（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/