[高校教員向け] 2025年度総合型選抜、合否を分けたポイントを整理・解説するセミナーを開催

文部科学省の公表データによると、近年、総合型選抜や学校推薦型選抜によって大学へ進学する生徒の割合は年々増加しており、現在では大学入学者の半数以上を占める状況となっています。

大学入試において、いわゆる「一般入試」以外の選択肢が、特別なものではなくなりつつあります。

一方で、高校現場や学習塾においては、総合型選抜において何が評価され、どのような点で合否の差が生まれているのかが分かりにくいという声が多く聞かれます。

その結果、指導が経験則に依存したり、十分な整理がなされないまま進路指導が行われてしまうケースも少なくありません。

総合型選抜対策専門塾「ホワイトアカデミー高等部」を運営するAvalon Consulting株式会社では、これまでの指導実績の中で、合否を分けた要因には一定の共通点があることに着目し、2025年度入試の結果をもとに評価傾向の整理を行ってきました。

こうした分析結果を学校現場の指導に還元することを目的として、今回、教育関係者向けに「2025年度総合型選抜の最新傾向と、合否を分けたポイント」について解説するオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、評価の分かれ目となった具体的な視点に加え、次年度入試に向けて指導で見直すべき優先順位や、進路指導業務にかかる時間を大幅に削減する方法についても紹介します。

教育現場で高まる総合型選抜指導へのニーズ

総合型選抜・公募推薦入試の拡大に伴い、高校や受験指導の現場では、次のような課題やニーズが顕在化しています。

・総合型選抜や公募推薦において、何が評価されているのかを正確に把握したい

・合格する生徒とそうでない生徒の差が、どこで生まれているのかを知りたい

・探究活動の内容を、どのように大学入試の評価に結びつければよいか分からない

・探究指導のレベルを引き上げ、合格水準に到達させる指導設計を行いたい

・生徒一人ひとりに適した入試方式を、限られた指導時間の中で判断したい

・書類選考や小論文、面接における通過水準の考え方を整理したい

・指導リソースが限られる中で、外部活用も含めた現実的な指導体制を検討したい

総合型選抜対策専門塾「ホワイトアカデミー高等部」を運営するAvalon Consulting株式会社では、創業以来、カリキュラムを消化した受講生の98％が総合型選抜・推薦入試で志望校に合格してきた指導実績をもとに、こうした相談を教育関係者から数多く受けてきました（※）。（※カリキュラムを消化した受講生を対象）

こうした取り組みや知見は、同社代表・竹内健登が執筆した『勉強嫌いな子どもを一流難関大学に合格させる方法』（日経BP）

にもまとめられており、総合型選抜を含む大学入試指導の考え方として、教育関係者からも一定の評価を得ています。

得られる成果

ベストセラー書籍『勉強嫌いな子供を一流難関大学に合格させる方法』（日経BP）

本セミナーでは、2025年度総合型選抜の結果分析をもとに、次のような点について整理します。

・総合型選抜の本質的な評価構造を理解し、的外れな探究指導を避けられるようになる

・高校2年次から逆算した現実的な指導スケジュールを設計できるようになる

・生徒ごとに適切な入試方式を判断するための進路指導にかかる時間を、大幅に削減できる可能性

・指導リソースが不足する場面における、外部活用の考え方を整理できる

・志望校ごとの大まかな合格水準を把握し、生徒への説明に活かせる

・大学進学後を見据えたキャリア観点を、既存の進路指導に取り入れるヒントを得られる

これらの整理を通じて、誤った前提に基づく指導によって生徒をミスリードしてしまう事態を防ぎ、結果として合格可能性を高める指導体制の構築につなげます。

セミナーの内容

第一部：2025年度総合型選抜の最新傾向と合否を分けたポイント

総合型選抜指導の現場で語られがちな

「将来の職業は必ず書くべき」「小論文に正解はない」「面接ではマナーが最重要」

といった認識について、実際の評価構造を踏まえながら整理します。

本入試の本質を理解することで、指導の方向性を誤らないための視点を共有します。

第二部：入試対策の推奨スケジュールとやるべきこと

実際の入試日程をもとに、いつ・何を・どの順序で指導すべきかを解説。

ホワイトアカデミー高等部で成果を上げてきたカリキュラム設計の考え方を紹介します。

第二部：受験校選びの指導時間を90%削減する方法

入試方式の選定に要する時間や、合格に必要な指導リソースについて整理し、

進路指導業務の効率化や外部活用の具体的な考え方を紹介します。

講演者のご紹介

講師：竹内健登

東京大学工学部卒。

総合型選抜指導のプロ。英検1級と数検1級を保有。自身の受験時は倍率35倍の東工大の特別選抜入試と東京大学の一般受験を合格し、国立大学のダブル合格を実現。教育歴は10年を超え、指導した生徒の中でカリキュラム消化をした人はこれまで全員現役合格に導いている。

得意分野は出願書類の添削と面接の練習と小論文の添削。一般受験と総合型選抜並びに推薦入試の指導が可能なため両受験の併願受験生のサポートも可能。

元デロイトの人材戦略コンサルタントとして企業の新卒採用や就活についての知見を有していたことから、就活塾ホワイトアカデミーを9年前に創立。5年前から高等部を新設し、高大接続型のキャリア教育をおこなっている。YouTubeでの発信も毎日行なっており、繁忙期には月間100万再生を超える。横浜創英中学高等学校のの工藤校長とも鼎談。

YouTube：https://www.youtube.com/@white_academy_highschoool

運営：Avalon Consulting株式会社

就活塾ホワイトアカデミー、総合型選抜専門の対策塾ホワイトアカデミー高等部、年内入試ナビの3本を中心事業とし、高等教育機関の入口から出口まで一貫してサポート。

特にホワイトアカデミー高等部は志望校の合格を保証する総合型選抜・推薦入試対策塾であり、2022年度は志望校合格率100%を達成。創業以来の合格率は98%(※カリキュラムを消化した方が対象)。

社会人の受験のプロによる徹底したマンツーマン指導によって、志望大学はもちろん、現在の実力の1~2ランク上の大学の合格を勝ち取っており、その専門性の高さときめ細かいサポートから、例年、成果を求める親御様・ご家庭に選ばれている。

合格実績

慶應大学/早稲田大学/上智大学/同志社大学/青山学院大学/新潟大学/広島大学/中央大学/日本大学/東海大学/帝京大学

など多数

セミナーの日時と概要

開催日時：2月12日(木)17:00~18:00

開催形式：zoomのオンライン(申込者にリンクをお送りいたします)

参加費：無料

※当日参加できなかった方には、後ほどセミナーのアーカイブ動画をお送りしますので、ご都合が合わない方もお申し込みいただけます。

お申し込み方法

以下のページからお申込みいただけます。

https://nennai-nyushi-navi.jp/news/8rd-seminar