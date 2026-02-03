AI Security社、クラウドセキュリティ分野のグローバルリーダーであるZscaler社とのパートナーシップ契約を締結

AIセキュリティ合同会社

AIセキュリティ合同会社（本社：東京都新宿区、代表社員：堀居隆生、以下「AI Security」）は、ゼットスケーラー株式会社（以下「Zscaler社」）と、リセラーパートナー契約およびテクニカルパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。この戦略的協業により、 AI Security は Zscaler の包括的な AI およびゼロトラストセキュリティソリューションをポートフォリオに組み込み、企業のデジタルトランスフォーメーションを安全かつ効率的に推進することが可能となりました。

◤提携の背景

企業のクラウド活用やリモートワークの普及に伴い、従来の境界防御に依存しないゼロトラストアーキテクチャの重要性が高まっています。Zscalerはクラウドネイティブなゼロトラストプラットフォームとして国内外で幅広く活用されており、Zscaler Internet Access（ZIA(TM)）および Zscaler Private Access（ZPA(TM)）を中心とするポートフォリオを提供しています。

AI Securityは、ゼロトラスト構想策定、要件定義、セキュリティインテグレーション、運用プロセス設計、人材面の支援まで一気通貫で提供してきました。今回のパートナーシップは、Zscaler社のゼロトラストプラットフォームと当社の技術力・デリバリー力を組み合わせ、今後共同で価値を提供していくための新たな第一歩となります。

◤提携の内容

本パートナーシップにおいて、AI SecurityはZscalerのリセラーパートナーとして、以下の活動を主に担います。

・Zscalerソリューションのライセンス販売支援

・顧客ニーズに応じた最適なプランニング・提案活動

・既存パートナーやディストリビューターとの協調による案件推進

また、テクニカルパートナーとして、以下の技術およびデリバリー面の支援を提供します。

・ZIAやZPAを中心としたゼロトラストアーキテクチャの構想策定・要件定義支援

・設計、構築、テスト、移行に至るプロジェクト推進およびインテグレーション実施

・SOCやCSIRT、運用チームを見据えたログ活用・運用プロセス設計支援

・運用定着を支援するトレーニングおよび人材面での支援

AI Securityは「Secure today, Design tomorrow.」を掲げ、セキュリティ戦略、技術、運用、そして人材を一体で支援してきました。本提携を通じて、Zscaler の Zero Trust Exchange プラットフォームとAI Securityのノウハウを組み合わせることで、企業の「攻め」と「守り」を両立するセキュリティ基盤構築を支援してまいります。

▼ ゼロトラスト支援サービスの詳細はこちら

https://aisecurity.co.jp/zerotrust

◤コメント

Zscaler アジア太平洋および日本地域 チャネル&アライアンス担当バイスプレジデント

フォード・ファロクニア (Foad Farrokhnia)

「AI Security 社との提携により、Zscaler の Zero Trust Exchange プラットフォームを日本の新たなお客様へお届けできることを大変嬉しく思います。当社は、世界中の企業のセキュリティを強化し、シンプル化し、変革するという目標を推進していますが、 AI Security のようなパートナーとの協業は、拡大するお客様基盤がゼロトラスト戦略を強化するために必要な支援を確実に受けられるようにするうえで極めて重要です。」

AI Security 代表

堀居隆生

「今回のパートナーシップは、お客様のゼロトラスト移行を一体で支援するための大きな一歩です。Zscaler社の先進的なプラットフォームと、AI Securityの現場密着型デリバリー力を組み合わせることで、より多くのお客様のセキュリティ基盤強化を実現してまいります。」

◤会社概要

AIセキュリティ合同会社

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9-16 三宅ビル4F

URL：https://aisecurity.co.jp/

事業内容：セキュリティコンサルティング、ゼロトラスト構想策定、インテグレーション、運用設計、人材支援、プラットフォーム開発

◤お問い合わせ先

AIセキュリティ合同会社

Email：event@aisecurity.co.jp