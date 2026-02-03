旧神殿小学校を無償貸付で活用しませんか
南九州市
- 企画提案書等の受付期間：令和8年7月17日（金）から令和8年7月31日（金）まで
閉校となった旧神殿小学校（土地・建物等）の有効活用を図り、地域の活性化や市の健全な財政運営を図るため、貸付による学校施設の利活用事業者を公募型プロポーザル方式より広く募集します。
貸付対象施設の概要- 施設名：旧神殿小学校（平成29年3月閉校）
- 所在地：南九州市川辺町神殿5686番地1
- 地目等：土地8筆（学校敷地）土地面積合計10,035.77平方メートル、建物15棟（校舎・屋内運動場等）校舎の延床面積1,346.08平方メートル
- 法令等に基づく土地の制限等：都市計画区域内（建ぺい率70％、容積率400％）
スケジュール- 参加表明書の受付期限：令和8年7月10日（金）まで
- 企画提案書等の受付期間：令和8年7月17日（金）から令和8年7月31日（金）まで
その他、詳しくは、市ホームページをご覧ください。
旧神殿小学校の利活用事業者を公募型プロポーザル方式により募集します(https://www.city.minamikyushu.lg.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_keiyaku/2/10813.html)
お問い合わせ先
南九州市 財政課 管財係
電話：0993-83-2511
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p9-NatlEfkk ]
南九州市プロモーション動画2025
南九州市企画課
鹿児島県南九州市は、旧頴娃町、旧川辺町、旧知覧町の3町が合併し誕生した薩摩半島南部に位置する自然に恵まれた街です。