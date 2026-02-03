『IBJ婚、すごい。』森香澄さん新ビジュアル公開

株式会社IBJ

成婚数が国内最多*の婚活サービスを提供する株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）は、「IBJ婚、すごい。」という新たなコンセプトのもと、アンバサダーの森香澄さんを起用した新ビジュアルを2025年2月より公開します。

本ビジュアルを通じて、結婚相談所という選択肢をより身近に感じていただくとともに、婚活を“特別なもの”ではなく、自分らしい選択肢として前向きに捉えるきっかけとなることを目指しています。

コンセプト「IBJ婚、すごい。」

若い世代の間で「婚活」に対する心理的なハードルが下がり、選択肢として一般化しつつある中で、結婚に向き合う姿勢やサポートの質が、より重視されるようになっています。

本コンセプト「IBJ婚、すごい。」は、成婚実績やネットワーク規模といったデータに表れる強みだけでなく、人であるカウンセラーが丁寧に関係を築くことで生まれる、IBJならではの価値や仕組みそのものを、シンプルな言葉で表現したものです。

日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」に選出されるなど、今大きな注目を集めるタレント・森香澄さんを起用した新ビジュアルでは、“婚活”に対する従来のイメージにとらわれない、軽やかで親しみやすい世界観を表現。クリエイティブディレクターに千原徹也氏を迎え、「IBJ婚、すごい。」をコンセプトに年間を通じて段階的に展開してまいります。

クリエイティブディレクター・千原徹也氏コメント

IBJについて知れば知るほど、全国4,700社を超える加盟店数や、サポートのノウハウ、そして成婚実績をデータでまとめた「成婚白書」に示される静かで力強い数値の数々、何を知っても驚くことしかありません。「人の心は分からない」と言われることもありますが、AIではなく、人であるカウンセラーが積み重ねてきた経験と一人ひとりとの丁寧なやり取りこそが、IBJの成婚につながっている、素晴らしいサービスだなと思います。

そうしたIBJのサービスに触れて、僕が感じたそのままをキャッチコピーにしてみました。IBJに相談に行った方、その友達、過去の事例を知った人も、みんな同じことを思うはずです。

「IBJ婚、すごい」

この一言に行き着く理由が、IBJには揃っています。その理由を、クリエイティブとして表現しました。

森香澄さんコメント

今年でIBJ婚活アンバサダー3年目となりますが、毎年こうして新しいチャレンジに関わらせていただけることを嬉しく思っています。

今回のビジュアルは、これまでの“婚活”のイメージを良い意味でくつがえすような、明るくてポップで、撮影中も自然と気持ちが前向きになる世界観でした！「婚活って、もっと自分らしく考えていいんだ」と感じてもらえるような雰囲気が伝わっていたら嬉しいです。

IBJは、一人ひとりに丁寧に向き合い寄り添ってくれる温かさが魅力だと思っています。これから婚活を始める方にも、少し迷っている方にも、電車とかで見つけた時に「ちょっと登録してみようかな」と前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです！

メイキング映像

森香澄さんに「IBJ婚」に対する想いや、「婚活」「恋愛」についてインタビューを実施。撮影の裏側とあわせて、等身大の想いを語っていただいています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JRwFzV7UUV8 ]

プロフィール

■森 香澄（もり・かすみ）

1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。現在放送中のTBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」に出演中。

■クリエイティブディレクター・千原徹也（ちはら・てつや）

クリエイティブディレクター・映画監督／株式会社れもんらいふ 代表。多くのナショナル企業の広告やブランディングに関わり、音楽、ドラマ、CMなど、さまざまなジャンルのデザインを手掛ける。またプロデューサーとしては「勝手にサザンDAY」主催、東京応援ロゴ「KISS,TOKYO」発起人、富士吉田市の活性化コミュニティ「喫茶檸檬」運営など、活動は多岐にわたる。

■スタイリスト・飯嶋久美子（いいじま・くみこ）

文化服装学院アパレル技術科卒業後、スタイリストおよび VOGUE NIPPON でのアシスタントを経て、2000年にスタイリストとして独立。きゃりーぱみゅぱみゅ、桃井かおり、のんなどの衣装スタイリングも手がけ、現在は様々なジャンルにおいて、スタイリストおよび衣裳デザイナーとして国内外で活動している。

株式会社IBJ

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数