万博のウインドハンター体験、再び

株式会社商船三井

株式会社商船三井（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 剛、以下「当社」）は商船三井ミュージアム「ふねしる」(註1）において、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博、以下「万博」）の人気展示である次世代帆船「ウインドハンター」模型を移設し、2026年2月6日より常設展示として一般公開します。万博会場で好評を集めた“うちわで風を送り、帆が動き出す体験”をそのまま再現し、訪れる方に万博の興奮を再び感じていただける内容です。本展示の開始を記念し、来館者先着1,000名様にはオリジナル「ウインドハンターうちわ」をプレゼントします。

「ウインドハンター」模型（次世代の“風×水素”ゼロエミッション）

「ウインドハンター」は、風を帆で受けて航海しながら、洋上でグリーン水素を“つくる・ためる・はこぶ”という発想を核に、完全ゼロエミッションの実現を目指す当社プロジェクトです。

「ウインドハンター」模型のイメージ ※掲載写真は万博会場での展示イメージです。

万博でも注目を集めた同模型を「ふねしる」に移設し、来場者が風を送ることで帆の拡縮・回転が起きるインタラクティブ展示を再現しました。来場者がうちわで風を送ると、帆が拡縮・回転し、風量に応じてエンディングが変わるなど、万博と同一の演出を完全再現しました。

■場所：商船三井ミュージアム「ふねしる」施設内(大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 アジア太平洋トレードセンターITM棟2階)商船三井ミュージアム ふねしる | 商船三井

■展示開始日 ：2026年2月6日（金）～（常設）

■体験時刻 ：館内にて随時案内

■体験料 ：無料（別途入館券が必要）

展示移設記念キャンペーン：先着1,000名様に「ウインドハンターうちわ」をプレゼント！

移設展示を記念し、展示公開後に「ふねしる」ご入館いただいた先着1,000名様に、ここでしか手に入らないオリジナル「ウインドハンターうちわ」をプレゼントします。（※大阪・関西万博で配布したものとは仕様が異なります。）

ウインドハンターうちわ

万博展示の特徴の一つである「うちわで風を送る体験」を、ご自宅でも想起できる記念品としてご用意しました。数に限りがございますため、お早めにご来館ください。是非この機会に、限定うちわをゲットしに来てください！

ATC ITM棟2階に「ミャクミャク」モニュメントを展示

「ふねしる」がある、ATC（アジア太平洋トレードセンター）ITM棟2階には、万博公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントも移設展示されています。

ウインドハンター展示とあわせて、同エリアでの回遊・滞在もお楽しみいただけます。

ミャクミャクのモニュメントモーリシャス共和国パビリオンに寄贈展示した「サンゴ礁生態系」も展示中

万博のモーリシャス共和国パビリオンに当社が寄贈した、モーリシャス近海に生息する生き物や彩り豊かなサンゴ礁と生態系が再現された水槽も無料エリアにて公開しています。

【チケット情報】

モーリシャス近海をイメージした水槽

前売り券販売中です＜ご利用案内 | 商船三井ミュージアム ふねしる | 商船三井(https://www.mol.co.jp/museum/guide/)＞

※チケットの購入方法は、当日購入とお得な事前購入の2種類ございます。

ふねしるチケット情報ふねしるロゴ

（註1）2025年7月19日（土）に、アジア太平洋トレードセンターにおいて、体験型企業ミュージアムとして開業されました。本ミュージアムでは、「海運と商船三井グループに出会うミュージアム」をコンセプトに、海運のスケールの大きさや、生活に対する船の役割、海運のしごと、未来の姿などを、各種体験展示を通して、楽しく学ぶことができます。また、オリジナルメニューを提供するカフェや、ミュージアムショップも併設しております。

詳細については、以下の商船三井プレスリリースをご参照ください。

船の世界を「見て」「触れて」「遊べる」体験型ミュージアム「ふねしる」が明日7月19日大阪にオープン | 商船三井(https://www.mol.co.jp/pr/2025/25063.html)