【BabyBright】冷んやり、とろける新感覚。「ジェラート アイスティント」が登場！

株式会社日本機能性コスメ研究所( https://www.cosmelabo.shop/ ) が日本総代理のタイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から新商品の発売をお知らせします。

ジェラートのようにひんやりとした軽やかなつけ心地で、美しい発色が長時間続くティントリップ「ベイビーブライト ジェラート アイスティント」が登場。2026年2月25日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売を開始。2026年2月下旬より全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMSで順次発売が開始されます。

◼︎BabyBright Gelato Icy Tint

「ベイビーブライト ジェラート アイスティント」は、ジェラートから着想を得たひんやりとした爽やかな使用感が特徴のティントリップです。時間が経っても色褪せず、つけたての美しさを長時間キープします。

⚫︎冷んやりとろける新感覚

フランスで開発された清涼成分「コバフレッシュ*¹」の進化版である「コバフレッシュ IV」を配合*²。メントールよりも刺激や香りを抑えつつ、爽やかなひんやり感が続く、心地よい使用感をお楽しみいただけます。

⚫︎アイスを食べても落ちない

色移りしにくく、軽やかなつけ心地で鮮やかな発色を長時間キープできるティントリップです。飲食時にも色が残りやすく、「飲み会リップ」としても活躍します。

⚫︎美容保湿成分で叶うぷるツヤ仕上がり

ジェラートアイスティントという名前のとおり、ミルクエキス*³とフルーツ由来の美容保湿成分「フォレストフルーツオイル」*⁴を組み合わせて配合。加えてビタミンC*⁵が、ひと塗りでみずみずしくツヤのある“ぷるツヤリップ”に仕上げます。

⚫︎唇に寄り添う“うるおいヴェール”処方

Glycofilm（グリコフィルム）技術を採用*⁶。唇の上に目に見えない保護ヴェールを形成し、乾燥や大気中の微粒子、紫外線などの外的刺激から唇を保護しやすい環境に整えます。

◎ アルコール、パラベンフリー、クルエルティフリー（動物実験をしていない）

⚫︎ジェラート発想のフルーティカラー（全5色）

01 Strawberry Milk（ストロベリーミルク）

05 Frozen Grape（フローズングレープ）

07 Grapefruit（グレープフルーツ）

09 Peach Milk（ピーチミルク）

10 Orange Caramel（オレンジキャラメル）

⚫︎ほんのり甘い香りつき

ほんのり甘いコットンキャンディー×バニラの香りで気分もアップ♪

＜注釈＞

*¹ コバフレッシュ：乳酸メンチル（清涼成分）

*² コバフレッシュ IV：水、ＰＰＧ-２６ブテス-２６、ＰＥＧ-４０水添ヒマシ油、乳酸メンチル（清涼成分）

*³ ミルクエキス：乳エキス（保湿）

*⁴ フォレストフルーツオイル：ストロベリー果実エキス、セイヨウヤブイチゴ果実エキス、キイチゴ果実エキス、ヒマワリ種子油、トコフェロール（すべて保湿）

*⁵ ビタミンC：アスコルビン酸（保湿）

*⁶ グリコフィルム技術：ビオサッカリドガム-４によるフィルム形成技術

◼︎期間限定、送料無料キャンペーン

オンラインでの先行発売となる楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて、2026年2月25日（水）12時～3月4日（水）12時までの期間限定で、送料無料キャンペーンを実施します。

◼︎商品概要

商品名：ベイビーブライト ジェラート アイスティント

内容量：3g

価格：800円（税抜）／880円（税込）

発売：全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMS

発売日：2026年2月下旬より順次発売

WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

発売日：2026年2月25日（水）12時

https://item.rakuten.co.jp/citrus-shop/cos-bbr-gelato/

※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売開始に関しては、順次開始となります。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。取り扱いの確認は各店舗にてお問い合わせくださいませ。

◼︎BabyBright（ベイビーブライト）とは

BabyBright（ベイビーブライト）はタイの大手化粧品会社カルマートが手がける、ナチュラルコスメブランド。

BabyBrightのBabyは「敏感な肌、自然で純粋でマイルド」、Brightは「明るい肌、色白の肌、健康な肌」を意味しています。

「Gift from Nature（自然からの贈り物）」をコンセプトに、自然由来の成分やオーガニック成分を取り入れた、敏感肌向けのマイルドな使用感が特徴のコスメが揃っています。

◼︎日本公式SNS

・Instagram（ ＠babybrightjapan ）：https://www.instagram.com/babybrightjapan/

・ X（ @BabybrightJapan ）：https://x.com/BabybrightJapan

◼︎『株式会社日本機能性コスメ研究所』について

◼︎ 会社概要

株式会社日本機能性コスメ研究所

大阪府大阪市西区阿波座1丁目7-12 東新ビル5階

代表取締役：林 紗陽

◼︎ 公式通販サイト

「JF LABO COSME（JFラボコスメ）」：https://www.cosmelabo.shop/

・Instagram（@jflabo_cosme）：https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・X（@jflabo_cosme）：https://x.com/jflabo_cosme

JFラボコスメでは全ての海外コスメを日本で検査済み。皆様に安心してコスメをご購入いただけます。