春の新生活に好印象！キングダム　束感ロングマスカラから待望の新色『ブラックブラウン』が2026年3月3日先行発売。

株式会社黒龍堂

※1 キングダム　束感カールマスカラ・ロングマスカラ累計出荷　2022年6月～2025年12月末


※2 全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。




■新色『ブラックブラウン』の魅力


「しっかり目力は欲しいけれど、真っ黒だときつい印象になりがち…」そんな悩みを解決するのが『ブラックブラウン』。自然な華やかさと好印象を両立し、オフィスでもキャンパスでも毎日使える万能カラーです。






キングダム　束感ロングマスカラ　ブラックブラウン

束感ロングマスカラから、毎日使える万能カラー『ブラックブラウン』登場。


美束×ダマなしロングカール仕上げ。



●先行発売日：2026年3月3日（火）


PLAZA、LOFT※3


●全国発売日：2026年4月3日（金）


全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインなどのドラックストア※3


●価格：1,760円（税込）


※3 全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。






【Point.1】
ほどよい盛れ感で好印象な目元に！『ブラックブラウン』

ブラックの強い目力とブラウンの柔らかさを兼ね備えた『ブラックブラウン』。


しっかり目力が出て盛れるのに、きつい印象にならず、毎日メイクで大活躍する使いやすい色味です。






【Point.2】
ダマになりにくい！束ロング処方

長短ファイバーをミックス配合し、まつ毛にピタッと密着。ダマになりにくく、するんと伸びる。






【Point.3】
テクニックいらずで美束を作る、束感用マスカラコーム

2ステップで束感が簡単に作れるコームタイプ。







【Point.4】
カールキープワックス配合で、長時間まつげ上向き

ビューラーしたてのカールを長時間キープ。






【Point.5】
長時間にじみにくいWプルーフ

水・皮脂に強く、にじみにくい。






キングダムの束感マスカラで、理想の「束感まつげ」に！

キングダムの束感マスカラシリーズは、抜け感×目力を両立した「束感カールマスカラ」と、盛り重視派の「束感ロングマスカラ」を含む全7カラー展開。なりたい「束感まつげ」がきっと見つかります。





【会社情報】


■発売元


株式会社キューティス


公式サイト　　：https://www.qtis.jp/


公式Instagram：https://www.instagram.com/qtis_official/


公式X　　　　 ：https://x.com/kingdom_cosme



■製造販売元


株式会社黒龍堂



■株式会社黒龍堂


商号　：株式会社黒龍堂


住所　：東京都港区芝公園2丁目6番15号


代表者：代表取締役社長　宮崎修平