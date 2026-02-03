春の新生活に好印象！キングダム　束感ロングマスカラから待望の新色『ブラックブラウン』が2026年3月3日先行発売。

株式会社黒龍堂

※1 キングダム 束感カールマスカラ・ロングマスカラ累計出荷 2022年6月～2025年12月末

※2 全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。

■新色『ブラックブラウン』の魅力

「しっかり目力は欲しいけれど、真っ黒だときつい印象になりがち…」そんな悩みを解決するのが『ブラックブラウン』。自然な華やかさと好印象を両立し、オフィスでもキャンパスでも毎日使える万能カラーです。

キングダム 束感ロングマスカラ ブラックブラウン

束感ロングマスカラから、毎日使える万能カラー『ブラックブラウン』登場。

美束×ダマなしロングカール仕上げ。

●先行発売日：2026年3月3日（火）

PLAZA、LOFT※3

●全国発売日：2026年4月3日（金）

全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインなどのドラックストア※3

●価格：1,760円（税込）

【Point.1】ほどよい盛れ感で好印象な目元に！『ブラックブラウン』

ブラックの強い目力とブラウンの柔らかさを兼ね備えた『ブラックブラウン』。

しっかり目力が出て盛れるのに、きつい印象にならず、毎日メイクで大活躍する使いやすい色味です。

【Point.2】ダマになりにくい！束ロング処方

長短ファイバーをミックス配合し、まつ毛にピタッと密着。ダマになりにくく、するんと伸びる。

【Point.3】テクニックいらずで美束を作る、束感用マスカラコーム

2ステップで束感が簡単に作れるコームタイプ。

【Point.4】カールキープワックス配合で、長時間まつげ上向き

ビューラーしたてのカールを長時間キープ。

【Point.5】長時間にじみにくいWプルーフ

水・皮脂に強く、にじみにくい。

キングダムの束感マスカラで、理想の「束感まつげ」に！

キングダムの束感マスカラシリーズは、抜け感×目力を両立した「束感カールマスカラ」と、盛り重視派の「束感ロングマスカラ」を含む全7カラー展開。なりたい「束感まつげ」がきっと見つかります。

【会社情報】

■発売元

株式会社キューティス

公式サイト ：https://www.qtis.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/qtis_official/

公式X ：https://x.com/kingdom_cosme

■製造販売元

株式会社黒龍堂

■株式会社黒龍堂

商号 ：株式会社黒龍堂

住所 ：東京都港区芝公園2丁目6番15号

代表者：代表取締役社長 宮崎修平