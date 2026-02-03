春の新生活に好印象！キングダム 束感ロングマスカラから待望の新色『ブラックブラウン』が2026年3月3日先行発売。
※1 キングダム 束感カールマスカラ・ロングマスカラ累計出荷 2022年6月～2025年12月末
※2 全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。
■新色『ブラックブラウン』の魅力
「しっかり目力は欲しいけれど、真っ黒だときつい印象になりがち…」そんな悩みを解決するのが『ブラックブラウン』。自然な華やかさと好印象を両立し、オフィスでもキャンパスでも毎日使える万能カラーです。
キングダム 束感ロングマスカラ ブラックブラウン
束感ロングマスカラから、毎日使える万能カラー『ブラックブラウン』登場。
美束×ダマなしロングカール仕上げ。
●先行発売日：2026年3月3日（火）
PLAZA、LOFT※3
●全国発売日：2026年4月3日（金）
全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインなどのドラックストア※3
●価格：1,760円（税込）
※3 全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。
【Point.1】
ほどよい盛れ感で好印象な目元に！『ブラックブラウン』
ブラックの強い目力とブラウンの柔らかさを兼ね備えた『ブラックブラウン』。
しっかり目力が出て盛れるのに、きつい印象にならず、毎日メイクで大活躍する使いやすい色味です。
【Point.2】
ダマになりにくい！束ロング処方
長短ファイバーをミックス配合し、まつ毛にピタッと密着。ダマになりにくく、するんと伸びる。
【Point.3】
テクニックいらずで美束を作る、束感用マスカラコーム
2ステップで束感が簡単に作れるコームタイプ。
【Point.4】
カールキープワックス配合で、長時間まつげ上向き
ビューラーしたてのカールを長時間キープ。
【Point.5】
長時間にじみにくいWプルーフ
水・皮脂に強く、にじみにくい。
キングダムの束感マスカラで、理想の「束感まつげ」に！
キングダムの束感マスカラシリーズは、抜け感×目力を両立した「束感カールマスカラ」と、盛り重視派の「束感ロングマスカラ」を含む全7カラー展開。なりたい「束感まつげ」がきっと見つかります。
【会社情報】
■発売元
株式会社キューティス
公式サイト ：https://www.qtis.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/qtis_official/
公式X ：https://x.com/kingdom_cosme
■製造販売元
株式会社黒龍堂
■株式会社黒龍堂
商号 ：株式会社黒龍堂
住所 ：東京都港区芝公園2丁目6番15号
代表者：代表取締役社長 宮崎修平